Foto: Pamestais Vaiņodes lidlauks

Vaiņodes novadā, netālu no Lietuvas robežas, meklējams Vaiņodes lidlauks. Lai arī tagad pamests, tas vēl joprojām saglabājis savas kādreizējās aprises un spēj aizvest ceļojumā laikā.

Latvijas brīvvalsts laikā Vaiņodes lidlauks bija viens no Latvijas aviācijas šūpuļiem, jo tieši šeit 1916. gadā tika uzbūvēti divi angāri – "Valter" un "Valhalla", kuros starp lidojumiem pāri Latvijai bāzējās milzu dirižabļi. Pēc Latvijas brīvības cīņām dirižabļu angārus nojauca un to konstrukcijas izmantoja Rīgas Centrāltirgus paviljonu būvei.

Vaiņodes lidlaukā pacēlās arī vieni no pirmajiem planieriem – "Dūja", "Zelta Vārpa" un "Pārsla". Pēc 1940. gada Vaiņodes lidlauks izveidojās kā viens no PSRS lielākajiem militārajiem lidlaukiem Baltijas valstīs ar diviem 2,5 kilometrus gariem skrejceļiem. Lidlaukā bāzējās modernākās PSRS kara lidmašīnas. Pēdējā no tām lidlauku pameta 1992. gadā, un kopš tā laika lidlauka aktīvā darbība tika pārtraukta. Pašlaik lidlaukā ir saglabājušies 16 angāri un 1800 metri no bijušā 2500 metrus garā skrejceļa.

Kā iepriekš pastāstīja Vaiņodes tūrisma informācijas centrā pārstāvji, lidlauks ir privātīpašums, tāpēc savu vizīti nepieciešams pieteikt iepriekš (+37129229743).

Ko vēl apskatīt Vaiņodes novadā, meklē te, savukārt turpinājumā foto pastaiga pa lidlauku.



