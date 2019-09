Foto: Sarkanās klintis netālu no Cēsīm, kur apskatāma arī brīvdabas gleznu izstāde

Sarkanās klintis jeb Raiskuma iezis meklējams netālu no Cēsīm. Tā pavisam noteikti ir skaista vieta, ko apciemot, jo priecēs ne vien diženie klinšu atsegumi, bet arī interesanta brīvdabas gleznu izstāde.

Pašas klintis atrodas Gaujas labā pamatkrasta masīvā apmēram puskilometra attālumā no vecās Raiskuma jeb Lieplejas kroga ēkas uz augšu pa Gauju. Klints stiepjas vairāku simtu metru garumā un ir sarkanā krāsā, tāpēc tās sauc par Sarkanajām klintīm.



Klintīs redzamas plaisas, kas sašķeļ sarkanīgos iežus, radot neparastu dabas mākslas darbu. To virsma ir diezgan izrobota, kas veido klintīs nelielas alas un nišas. Klinšu smilšainā josla pārtrūkst vien vidusdaļā, kas sadala iespaidīgās klintis divās daļās.

Foto: Cēsu TIC

No klints izplūst vairāki avoti. Viens no tiem ir Rūcamavots, kas laužas ārā no zemes ar savdabīgu rūkoņu. Daudzi zinātāji brauc pēc Rūcamavota ūdens.

Kas interesanti, šobrīd klinšu takā visu gadu ir iespējams apskatīt lielformāta gleznas, kas tapušas, iedvesmojoties no latviešu rakstnieka Kārļa Skalbes pasaku tēliem.

Ko vēl apskatīt šajā pusē, meklē te, bet turpinājumā neliels foto ieskats.