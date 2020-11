Foto: Šaurā Vaidavas plaisala, kas zināma vien retajam

Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā nezinātājs nemaz neatrastu Vaidavas plaisalu, kas noslēpusies graviņā Vaidavas ezera krastā. Lai tur nokļūtu, rudenī ieteicams aut gumijas zābakus un laipot pāri slapjajām lapām uzmanīgi, ka negadās nokrist vēkšpēdus dubļu plančkās.

Mašīnu labāk atstāt šī ceļa galā, kur jau iebraukta neliela pieturas vieta. Sākumā jākāto pa visai platu ceļu, kas aizved līdz pludmalei ezera krastā, vasarā tur noteikti var jauki nopeldēties. Tālāk ved taka pa visai brikšņainu apvidu, vietām jārāpjas pāri nokritušiem kokiem.



To dēvē arī par Vaidavas muižas alu, tā ir šaura, plaisveidīga ala ar avotu, kas izveidojusies baltā Sietiņu svītas smilšakmens atsegumā. Šis atsegums ir piecus metrus augsts un astoņus metrus plats. Tuvāk alas ieejai, irdenais materiāls ir izbiris un plaisā iesprūdis neliels laukakmens. Kā liecina informācija vietnē "Latvijas alas", pie ieejas tās platums ir 2,3 metri, tomēr labāk to aplūkot tikai no ārpuses, jo tur pārziemo sikspārņi, turklāt smilšakmens alas var iebrukt.