Foto: Skaņākalna dabas taka, kas pārsteidz ar dabu un dažādiem interesantiem elementiem

Viena no leģendām par šo klinti stāsta par Valtenbergu muižas īpašnieka fon Falkenberga jauno un skaisto meitu Salestu un muižas dārznieku Tombergu. Abi iemīlējušies, bet tolaik neklājās vienkāršam dārzniekam iemīlēt barona meitu. Abi to sapratuši un satikušies naktīs, lai vecais barons, kurš, starp citu, bijis saistīts ar melno maģiju, to neuzzinātu. Tomēr abu jauniešu attiecības slepenībā nav bijis iespējams noturēt. Barons uzzinādams šos jaunumus, dusmās triecis burvju zizli pret zemi, puisi pārvērsdams par klinti, bet meitu – par upi. Tiesa, vēl joprojām abi mīlētāji nav šķirami, bet barons pārvērties par vilkati un pilnmēness naktīs būvē tiltu pār upi, mēģinādams savienot abu mīlētāju sirdis un cenšoties izpirkt savu vainu jauno cilvēku priekšā.