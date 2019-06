Foto: Vējš un iespaidīgas šļakatas Mangaļsalas molā un pie vecā kuģa vraka

Lai gan vasara asociējas ar sauli un siltumu, nereti Latvijas teritoriju apciemo arī spēcīgi vēji, kā tas bijis vairākās jūnija dienās. Dabas varenību fotogrāfijās 27. jūnijā izdevies noķert Andrejam Semjakinam, kurš pievakarē bija devies fotografēt uz Mangaļsalas molu.

Kā sarunā portālam "Tūrisma Gids" atklāj Andrejs, pirms došanās uz molu bijusi doma, ka vējš pūš no citas puses, taču, pienākot tuvāk, situācija kļuvusi skaidrāka. Bildes uzņemtas ap pulksten 17.30, un to autors atzīst – vējš esot bijis tik stiprs, ka pat pūtis no kājām. Kad viņš jau gribējis doties mājup, pamanījis prāmi, kas lēnām tuvojies, tāpēc nolēmis vēl nedaudz uzkavēties.

Fotogrāfijās redzams arī jūras sēkļa smiltīs iestigušā, avarējušā zviedru betona kuģa "Lady Cotlin" atliekas. 1951. gadā kuģis vedis uz Rīgu sāli un vētras laikā uzsēdies uz sēkļa. Nostāsti vēsta, ka kuģa kravas tilpnēs bijis paslēpts kontrabandas spirts, un visa komanda stipri iereibusi. Vēlāk vietējie iedzīvotāji krastā esot atraduši kannas ar ugunsdziru. Pēc Rīgas 31. vidusskolas muzeja materiālu ziņām, kuģis piederējis norvēģiem.