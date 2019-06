Ideja skaistai atpūtai: vienas dienas pastaiga Raunā

Dodoties atpakaļ uz Raunas centru, visa pilsētiņa jau šķiet kā glezna. Jau no tāluma spīd lielais kalns ar varenajām pilsdrupām to galā – tās ir Raunas viduslaiku pilsdrupas. Kalna nogāzē atrodas arī iespaidīgais Kārļa Zemdega veidotais Brīvības piemineklis, kas pauž ideju par šķēpa pārvēršanu koklē un cīņas gara apvienošanu ar dziesmu. Piemineklī iekalti vārdi no Baumaņu Kārļa himnas – ''Dievs, svētī Latviju!''. Vērts piebilst, ka piemineklis veltīts Brīvības cīņu piemiņai.

Lai uzkāptu līdz pilsdrupām, jāgatavojas lielai kāpšanai, jo tās atrodas augstu, augstu kalnā. Šeit no 13. līdz pat 16. gadsimtam atradusies Rīgas bīskapa rezidence, kuras pamatakmeni licis pirmais Rīgas arhibīskaps Alberts ll, liekot celt pili senā Vidzemes pilskalna galā. Alberts pili esot nosaucis par Roneburgu ("Rownenborgh"), un no šī vārda arī cēlies Raunas nosaukums, jau iepriekš tika vēstīts "Tūrisma Gidā". 16. gadsimtā pils tika ievērojami paplašināta un ap to izauga varena viduslaiku pilsēta. 17.gadsimta beigās tika noārdīti visi priekšpils torņi un saglabājās tikai pils galvenie korpusi. Pilsdrupas vēl pat šodien ir varenas un lielas, un tikai atliek vien iztēloties, cik gan varena pils tā bija toreiz.