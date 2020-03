Idejas aktīvai nedēļas nogalei: ko darīt Tukuma pusē

Šajā nedēļas nogalē Tukuma puse interesentiem piedāvā daudzas aizraujošas izklaides. Starp izstādēm, koncertiem un kino baudīšanu būs iespēja izvēlēties arī saistošas ekskursijas un doties pārgājienos.

Ņemot vērā "Covid-19" izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt vajadzību apmeklēt publiskas vietas un šajā laikā būt piesardzīgiem, saudzējot gan sevi, gan citus.

Sestdien, 14. martā, norisināsies nūjošanas pasākums "Nāc līdzi". Tas būs nūjošanas pārgājiens maršrutā Apšuciems – Bulduri 40 kilometru garumā. Pulcēšanās startam pulksten 8.45 stāvlaukumā pie "Hotel Spa Arkadia". Būs pieejamas arī nūjas. Izvērtē savu fizisko sagatavotību un piedalies! Ja vēlēsies, būs iespēja pārgājienu pārtraukt ātrāk un doties uz tuvāko satiksmes autobusu. Dalību pieteikt iepriekš. Vairāk informācijas pa tālruni 28339697.

Pārgājienu no Ragaciems līdz Tukumam sestdien, 14. martā, piedāvā projekts "Zaļie pārgājieni". Šis ir jau ceturtais pārgājiens ciklā "Kurzemes ceļš", to vadīs kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists un tūrisma ceļvežu autors Aivars Jakovičs. Maršruta garums 28 – 30 kilometri, un tā ceļš vedīs pa ielām, meža ceļiem, takām, purvainu mežu un pludmali. Pārgājiena sākums pulksten 9.35 no Ragaciema zivju tirdziņa. Dalības maksa 5 eiro. Dalību pieteikt iepriekš. Vairāk informācijas pa tālruni 28639532.

Savukārt Durbes pilī sestdien, 14. martā, individuālajiem pils apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties ekskursijā ar gidu izstādē "Zudušo laiku meklējot". Izstādē eksponēti Kuzņecova fabrikā Krievijā un Latvijā ražotā porcelāna un fajansa priekšmeti, kas tapuši no 19. gadsimta otrās puses līdz Otrajam pasaules karam. Izstādes pamatu veido Zuzānu kolekcija, kā arī Tukuma muzeja un Jāņa Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja krājumu priekšmeti. Ekskursijas tiek piedāvātas divos laikos pulksten 12 un 14. To ilgums – viena stunda. Dalības maksa 1,5 eiro skolēniem, studentiem un pensionāriem, 2,5 eiro pieaugušajiem. Pirms vai pēc ekskursijas bez papildus maksas iespēja apskatīt Durbes pils vēsturisko interjera ekspozīciju, izstādi "Par Dzimteni un Latviju. 1918 - 1920" un ekspozīciju "Rainis un Durbes pils". Vairāk informācijas pa tālruni 26305946.