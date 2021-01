Izgaismoto LU Botānisko dārzu janvārī papildinās ar jaunām gaismas instalācijām

Distancētā pastaigu taka "Ziemas gaismas dārzs" LU Botāniskajā dārzā, Kandavas ielā 2, turpinās darbu arī janvārī, no 10. janvāra papildinot objektu skaitu, pastāstīja projekta pārstāvji.

Ziemas gaismas dārzs turpinās darbu arī janvārī, katru vakaru ļaujot mājsaimniecībām individualizētos ieejas laikos apskatīt 20 labāko Latvijas gaismu mākslinieku instalācijas.

Ziemas Gaismas dārzā apskatāmas 20 gaismas mākslinieku instalācijas, kuras veidojuši Kārlis Kaupužs, Kaspars Hercmanis, Jūlija Bondarenko, Andrejs Dubkovs, Jānis Pētersons, Vilnis Valle, Kārlis Ozoliņš, Oskars Timbars, "Those Guys Lighting", Kristaps Bunga, Harijs Zālītis, Patriks Piternieks, Artis Vilks, Kalvis Kampenuss, Rinalds Popovs, Haralds Čibals un citi Latvijas gaismu mākslinieki.

Pastaigu takas apmeklētājiem ir iespēja arī nodot deviņus procentus no savas biļetes vērtības kādas instalācijas autoram vai viņa izvēlētai labdarībai. Šobrīd no kopā saņemtajām balsīm, trīs skatītāju iemīļotākās instalācijas ir "Dzejnieka karnevāls" (Vilnis Valle), "Kritušais satelīts" ("Those Guys Lighting") un "Viens Pēra Ginta ceļojums" (Kārlis Kaupužs).

Ieplānots no 10. janvāra papildināt ekspozīciju ar piecām jaunām gaismu instalācijām. "Līdzīgi kā ikviens, arī mēs gaidām sniegu un šogad, cerams, to beidzot arī sagaidīsim. Šajā laikā, kad nekādas aktivitātes telpās nav iespējamas, mēs spējam piedāvāt drošu vakara pastaigas norisi – prieks, ka pastaigu takas apmeklētāji ievēro mūsu noteikto 10 metru distancēšanos starp mājsaimniecībām un individualizēto ieejas laiku tirdzniecība izslēdz lieku drūzmēšanos arī pie ieejas," par pastaigu taku saka idejas autors, producents Mārcis Gulbis.

