Izveidots 25 kilometru garš velomaršruts Valmieras pusē

Laikā, kad ziedošais pavasaris un siltie saules stari mudina doties dabā, Valmieras tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Beverīnas novada pašvaldību nomarķējis visu iemīļotā velo un kino festivāla "Kinopedālis" ainavisko 2019. gada Puspedāļa maršrutu. Tas ved pa Valmieras un Beverīnas novada ainavām gandrīz 25 kilometru garumā.

Maršruts ir apļveida, un tas veidots virzienā no Valmieras tūrisma informācijas centra (Rīgas iela 10) gar Gaujmalu cauri Pauku priedēm, nonākot mīlestības pilnā vietā, kur Gaujas kreisā pieteka, proti, Abuls ietek dižajā Gaujā. Brauciena laikā būs iespēja arī šķērsot laipu pāri Abula upei, tādēļ maršrutu ieteicams veikt no aprīļa līdz oktobrim. No vēla rudens līdz agram pavasarim laipa pār Abula upi tiek noņemta. Tālāk maršruta ceļš izved pa mežu taciņām līdz atpūtas bāzei "Baiļi', atgriežoties atpakaļ Valmierā, pastāstīja Valmieras tūrisma informācijas centra vadītāja Anita Tīlena.

Aktīva dzīvesveida cienītāji varēs izbaudīt ne tikai mierpilno dabu, ainaviskos skatus vai pasveicināt kādu ceļā sastapto velobraucēju, bet arī doties gar māju, kur dzīvojis slavenais soļotājs Jānis Daliņš, piestāt pie Kālītes avota vai atvilkt elpu Brenguļu alus sētā, aplūkot Beverīnas novada "Laimes kokus" un pavērties no otra Gaujas krasta uz skatu terasi Atpūtas parkā.



Maršruta marķējums ir trijstūra veidā ar baltu ārējo malu un zaļu iekšpusi, kur trijstūra virsotne norāda virzienu, kurā doties. Marķējums krāsots dabai saudzīgā veidā uz koka, kā arī uz izvietotajām informatīvajām plāksnītēm vai uzlīmēm uz stabiem.

Velomaršruta ceļa segums ir mainīgs – asfalts, meža un grants ceļi.

Foto: Publicitātes foto

Maršruta GPX failu lejupielādē šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.