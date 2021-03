Jauna naktsmītne Latvijas apceļotājiem: pasaku namiņi Latgalē

Vasara vairs nav aiz kalniem, tāpat arī Latvijas apceļošanas aktīvais laiks. Šogad savu pirmo sezonu uzsāks atpūtas vieta "Pasaka", kas atrodas Kārsavas pilsētā netālu no krāšņās krievu koka arhitektūras tradīcijās būvētās Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīcas, "Tūrisma Gidam" pastāstīja Kārsavas novada tūrisma speciālisti.

Atpūtas vietas īpašnieki ir Jacenko ģimene, kuri šo ideju aizguva no interneta dzīlēm. Namiņa konstrukcijas paraugs nāk no ASV meistara Dena Paulija (Dan Pauly), kurš izgatavo līdzīgus koka namiņus. Ēkas konstrukcija, forma un dizains atgādina namiņu no pasakas par rūķiem un sola ievest brīnumu pasaulē. Tieši tas atšķir šo vietu no daudzām citām naktsmītnēm Latgalē. Lai realizētu šo ideju, tika piesaistīts arī Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējums, startējot jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursā "STEP UP!" 2018. gada izskaņā. Nepilnu divu gadu laikā ir tapusi atpūtas vieta, un oficiāli durvis tā vērs šajā aprīlī.

Šeit ceļotājiem būs pieejamas trīs interesanta dizaina koka karkasa mājiņas, kas paredzētas divām personām. Tā ir vienkārša kempinga tipa naktsmītne ar pievienoto vērtību – oriģinālu dizainu no koka ikkatrā detaļā. Mājiņas atrodas pilsētā, bet tajā pašā laikā ir saglabāts lauku vides šarms ar zaļo zonu un iekoptu skaistu teritoriju, kā arī ierīkotiem dīķiem, kuros var izbraukt ar laivu. Atpūtas vietā "Pasaka" atrodas arī atsevišķa ēka ar svinību telpām un pirti.

Sezona tiks uzsākta aprīlī, kad vidējā gaisa temperatūra būs piemērota nakšņošanai mājiņās. Tālrunis saziņai un rezervācijām +371 22330092, savukārt sekot līdzi atpūtas vietas jaunumiem iespējams šeit.