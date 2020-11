Jaunlaicenes muižas muzejā jauna ekspozīcija – 'Malēnieša pasaule'

Jaunlaicenes muižas muzejā Alūksnes novadā tapusi jaunā pamatekspozīcija “Malēnieša pasaule”, kuru apmeklētāji, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības nosacījumus, var aplūkot no 14. novembra. Ekspozīcija tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Alūksnes novada pašvaldības finansējumu.

Ideja par šādu pamatekspozīciju auklēta piecus gadus. Jaunlaicenes muižas muzejs ilgstoši ir strādājis ar vietējiem iedzīvotājiem, vācot kultūrvēsturisko mantojumu, kas saglabāts ne tikai priekšmetos, bet arī nostāstos, ticējumos, atmiņās, pasaules uzskatā un valodā, pastāstīja Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska.

"Līdz šim Latvijas apceļotājiem piedāvājām lekciju "Radošie malēnieši un viņu valoda", malēniešu vārdu spēli, pagalma izstādi "Malēnieša raksturs jeb ak prieks, ak lustes, ak borģele", grāmatu "No Apukalna veroties. Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad". Tomēr iepriekš minētais piedāvājums pilnībā neatklāja malēniešu pasaules kārtības izpratni, īpatnējā rakstura veidošanās iemeslus un viņu smalko, radošo, jūsmīgo un optimistisko būtību. Jaunajā pamatekspozīcijā stāstām par malēniešu zemes rašanos, robežām, valodu. Īpaši akcentējam malēnieša pasaules kārtības sapratni, kas atšķiras no kristiešu viedokļa. Stāstīsim par malēnieša pārsteidzošajām spējām un talantu, par rakstura īpašībām, kas malēnieti dara atšķirīgu no citiem latviešiem. Muzejs ar šo pamatekspozīciju radīs labvēlīgus apstākļus vietējo iedzīvotāju pašapziņas celšanai un veicinās piederības sajūtu savai kopienai," uzsver Jankovska.

Projektu "Jaunlaicenes muižas muzeja pamatekspozīcijas "Malēnieša pasaule" izveidošana" atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā "Muzeju nozares attīstības programma", piešķirot 10 000 eiro. Kopējais projekta budžets ir 15463,55 eiro un tas finansēts no Valsts Kultūrkapitāla fonda un Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, pastāstīja Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti.

