Kādā svētku rotā šogad saposušās un ar ko decembrī pārsteigs Latvijas lielākās pilsētas?

Ziemassvētku laiks vienmēr ir gaismas, miera un siltuma piepildīts laiks. Svētku sajūta ienāk ne tikai katrās mājās, arī pilsētas un novadi parūpējas par to, lai mēs neslīgtu tumsā un vēl vairāk spētu izjust šī svētku laika burvību.

''Tūrisma Gids'' turpina ikgadējo tradīciju un saviem lasītājiem piedāvā aplūkot, kā svētkiem sapostas Latvijas pilsētas un to Ziemassvētku egles. Šoreiz piedāvājam iepazīties ar 16 Latvijas lielāko (pēc iedzīvotāju skaita) pilsētu svētku rotām un gaidāmajiem adventes laika pasākumiem.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Rīga

Foto: Madara Gritāne



Rīgas sapošana Ziemassvētkiem šogad sākās jau valsts svētku mēnesī, īpaši domājot par gaismas noformējumu pilsētvidē, kas priecētu rīdziniekus ilgākā laika posmā – sākot no Patriotu nedēļas līdz pat Ziemassvētkiem un janvārim, ''Tūrisma Gidam'' pastāstīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde. Kopš valsts svētku nedēļas Rīgas apkaimēs ir iemirdzējies gaismas noformējums Mežaparka Lielajā estrādē, Viesturdārzā, Bieriņu apkaimes Mārupītes parkā, lidlaukā "Spilve" un kopš šīs nedēļas arī Simtgades alejā Kronvalda parkā.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Rīgas izgaismošana svētku rotā ar lampiņu virtenēm plānota vēl kopumā desmit dažādos pilsētas parkos, centrā un apkaimēs – Imantā, Ziepniekkalnā, Pļavniekos, Sarkandaugavā, Torņakalnā, Āgenskalnā. Tāpat kā pērn, Rīgas svētku noformējumā arī šogad pie apgaismes stabiem, uz tiltiem, ceļu pārvadiem, koku zaros, virs pilsētas ielām un citviet pilsētvidē būs izvietoti gaismas dekori un virtenes. Savukārt decembra sākumā pilsētvides stendos un uz afišu stabiem parādīsies pašvaldības Ziemassvētku sveiciens, kurš šogad tapis sadarbībā ar mākslinieku Robertu Rūrānu, kurš radījis ilustrācijas tādiem žurnāliem kā "The New Yorker", "Vogue", "Le Monde", "Popper", "Pikkolo" u. c.

Rīdziniekus un pilsētas viesus adventes laikā, Ziemassvētkos un gadu mijā priecēs pašvaldības sarūpētas trīs galvenās egles, kas rotāsies Doma laukumā, Rātslaukumā un 11. novembra krastmalā. Šogad Doma laukuma Ziemassvētku eglē ir saziedējušas gan lielākas, gan mazākas Ziemassvētku zvaigznes – puansetijas. Tās eglīti rotā sarkanos un sudrabainos toņos. Šie ziediņi priecēs acis gan Vecrīgas apmeklētājiem, gan garāmgājējiem, tā vien vilinot pieiet un palūkoties uz eglīti visā tās krāšņumā. Teju ikvienam cilvēkam sarkana, sudraba un zelta krāsas asociējas ar Ziemassvētkiem, tāpēc šajās krāsās veidoti dekori, kurus papildina egļu bumbas, un silti baltas gaismas lampiņas.

Savukārt Rātslaukumā egle būs bagāti rotāta viduslaikiem raksturīgā stilā ar zelta pārklājuma elementiem – zvaigznēm un ornamentāliem motīviem, lai iekļautos Rātslaukuma vidē un ēku ansamblī. Zvaigžņu dažādība pārsteidz un atstāj burvīgu iespaidu par zelta košumu un siltumu. Tāpat pašvaldībā ir gādājusi par 16 eglēm, kas atradīsies dažādās pilsētas apkaimēs un par kuru rotāšanu rūpēsies pašu apkaimju iedzīvotāji, kā arī par 22 Ziemassvētku eglēm, kas rotāsies pie galvaspilsētas kultūras centriem, parkos, skvēros un laukumos. Pilsētā būs apskatāmas Ziemassvētku egles "Meža pasaka", "Rīgas gailis", "Zelta laterna", "Kraukšķītis", "Sakta", "Zeltīte", "Zvaigžņu egle" un daudzas citas.

Kādi svētku pasākumi gaidāmi Rīgā?

Kā katru gadu, Rīgā paredzēti arī adventes laikam un Ziemassvētkiem veltīti pasākumi – koncerti, izrādes, izstādes, uzvedumi, kas skatāmi galvaspilsētas kultūras centros un dievnamos. Tradicionāli notiek arī Ziemas saulgriežu pasākums ar folkloras kopu piedalīšanos. Pasākumi šogad būs pieejami gan klātienē – "zaļajā režīmā", gan atsevišķi pasākumi arī tiešsaistē.

Pirmajā adventē tradicionāli tiek iedegtas svētku egles, un notiek vairāki koncerti, par kuriem sīkāk var uzzināt šajā rakstā vai tīmekļa vietnē ''Kultura.riga.lv''.

Informācija pilnā apmērā par pilsētvides noformējumu, kultūras pasākumiem un ziemas aktivitātēm pilsētā no decembra pirmās nedēļas būs pieejama tīmekļa vietnē 'Svetki.riga.lv''.