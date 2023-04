Kājām pa ezeru zemi – sešas dabas takas Latgalē

Tās vijas gar ezeriem, cauri siliem, purviem un nelieliem ciemiem – garākas un īsākas takas stiepjas pāri visai Latgalei. Ziemā tās piedāvā baudīt sniegotos Latgales dabasskatus, ko reti var sastapt Pierīgā, savukārt pavasarī un vasarā takas apdullina ar svaiga gaisa un lauku puķu smaržu.

Andrupenes Purva taka

Krāslavas novada Andrupenes pagastā atrodas pavisam īsa, bet gleznaina taka. Tā sākas uzreiz aiz muzeja "Andrupenes lauku sēta" vārtiem. "Koka kāpnītes ved no pakalna lejā, kur reljefa pazeminājumā izveidojies augstais jeb sūnu purvs. Laipa aizved uz priedēm apaugušu purva klajumu," raksta Latgales reģiona Tūrisma asociācija.

Foto: Publicitātes foto

Dabas takas garums ir vien 800 metri un tā ir viegli mērojama. Pastaigas laikā var iepazīties ar purva veģetāciju: sūnām, viršiem un dzērvenēm. Īpaši gleznaini taka izskatās rudenī, kad sūnas iekrāsojas sārtos toņos.

Foto: Publicitātes foto

Stompaku purva taka



Savukārt Balvu novada Susāju pagastā atrodas Stompaku purva taka, kura tiek uzskatīta par īpašu Ziemeļlatgales tūrisma objektu. Taka paver iespēju iepazīties ar maz zināmiem Latvijas vēstures notikumiem.

Latgales reģiona Tūrisma asociācija vēsta: "1944. gada rudenī, kad Latvijas austrumu daļu bija reokupējusi Sarkanā armija, mežos glābiņu meklēja tie vīri, kuri nevēlējās karot sarkano pusē. Daudzi no viņiem bija izvairījušies arī no karošanas vācu armijā. Izvairījies no mobilizācijas vācu armijā, Jānis Keišs neaizgāja arī krievu Sarkanajā armijā, bet 1944. gada rudenī devās mežā, kur sāka organizēties latviešu nacionālie partizāni."

Foto: Publicitātes foto

Uz Nacionālo partizānu mītnēm Stompaku purvā ved marķēta taka. Lai vieglāk pārvarēt mitrākās vietas, purvā izveidotas arī laipas. Interesenti var pieteikties arī ekskursijai gida pavadībā.

Kaut arī dabas takas garums ir trīs kilometri, var doties arī garākā pastaigā.

Foto: Publicitātes foto

Teirumnīku purva taka

Rēzeknes novada Nagļu pagastā atradīsi taku ar īsteni latgalisku nosaukumu – Teirumnīku purva taka. Tā atrodas starp Lubāna ezeru un Orenīšu dīķiem. Izejot apmēram 800 metrus garo laipu taku, var iepazīt purvu un tā floru, kā arī Teirumnīku ezeru. Arī ezera krasts ir labiekārtots, tur izveidota gan atpūtas vieta, gan autostāvvieta.

Foto: Publicitātes foto

Taču Latgales reģiona Tūrisma asociācija brīdina, ka taka nav lokveida – tas nozīmē, ka gājiena sākumpunktā var atgriezties tikai ejot atpakaļ pa laipu vai arī pa meža ceļu, kas met loku gar purva malu. Jāņem gan vērā, ka taka nemaz nav gara – tikai 800 metri.

Foto: Publicitātes foto

Sventes ezers un pastaigu taka



Vēl viena interesanta taka atrodas Augšdaugavas novada Sventes pagastā. Sventes ezers ir Latvijas 10 dziļāko ezeru sarakstā, kurš vienlaikus ir ļoti ainavisks. Ezers lepojas ar vairākiem līčiem un trīs salām.

Foto: Publicitātes foto

Dabas taka vijas gar ezera krastu. Taka ir labiekārtota, tāpēc ikviens tur var baudīt atpūtas un piknika vietas, lapenes, laipas un skatu platformas. Ir izveidots arī stāvlaukums automašīnām.

Foto: Olga Kuzmina

Adamovas dabas taka



Kāpēc gan dabas taka nevarētu atrasties pilsētas teritorijā? Krāslava parāda, ka tas ir iespējams.

"Iebraucot Krāslavā no Daugavpils puses, atrodas unikāla dabas vieta, kas izveidojusies jau ļoti sen. Ar savu īpašo šarmu te apmeklētājus vilina Adamovas dabas taka," informē Latgales reģiona Tūrisma asociācija. Taka vijas cauri neticami gleznainajam dabas parkam "Daugavas loki".

Foto: Publicitātes foto

Taka ir 1,8 kilometrus gara, piemērota aktīvu pastaigu cienītājiem, jo tā met cilpas gan uz augšu, gan uz leju. Stāvākos pakalnos ierīkotas kāpnes, pāri gravām un strautiem – tiltiņi. Gar taku izvietotas arī koka skulptūras. Savukārt no skatu laukumiem paveras elpu aizraujoši skati uz Daugavas senleju.

Foto: Publicitātes foto

"Taku var iziet pa diviem maršrutiem: dodoties uz ieeju no labās puses, var doties pa garāko maršrutu – 1,8 kilometri; otrs maršruts sākas ieejā, kas atrodas nedaudz pa kreisi – šis maršruts ir īsāks un vieglāks," skaidro Latgales reģiona Tūrisma asociācija, uzsverot, ka Adamovas dabas taka īpaši apburoša izskatās pavasarī, kad tur bagātīgi zied vizbulītes, kā arī rudenī, kad daba krāsojas košās krāsās.

Foto: Publicitātes foto

Dabas parks "Numernes valnis"

Salnavas pagastā atrodas dabas parks "Numernes valnis", kas iekļauts Natura 2000 tīklā. Dabas parkā atrodas skatu tornis, kas ir 20 metrus augsts un no tā paveras plašs skats uz Kārsavas novadu.

Foto: Publicitātes foto

Blakus skatu tornim ir uzstādīti divi zvaigžņu vērošanas krēsli, kas dienā ļaus aplūkot skaisto panorāmu, bet vakaros ļaus skatīt krītošās zvaigznes.

Parkā izveidots arī marķēts velomaršuts nr. 776, kas ved pa skaistākajām dabas parka vietām un ļauj izbaudīt Numernes vaļņa pauguraino reljefu. Tāpat parkā izveidota pastaigu taka 1,5 kilometru garumā. Tā aizved līdz vides objektam "Uguns". Objektam ir īpašs vēstījums – ieklausīties dabā, cienīt tās teikto, apjaust to, ka cilvēks nav vienīgais dabas iemītnieks un mums visapkārt ir daudz saudzējama un kopjama, akcentē Latgales reģiona Tūrisma asociācija.