Latvijas apceļošana ar velosipēdu: interesants maršruts Kurzemē

Drīz arī seko Dundagas apskatīšana. Ievērības vērta noteikti ir Dundagas pils. Tā ir lielākā pils Ziemeļkurzemē, turklāt atrodas pašā pilsētas centrā. Rīgas domkapituls to sāka būvēt 13. gadsimta vidū, savukārt 1434. gadā to nopirka Kurzemes bīskaps. Laika posmā no 16. līdz 20. gadsimtam tā piederēja muižnieku Maidelu un Ostenzakenu dzimtām. Pils divas reizes ir nodegusi un vairākkārt pārbūvēta, tomēr ir labi saglabājusies.