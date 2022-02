Liepājas iepazīšanai izveidota sajūtu meklēšanas spēle 'Atklāts Liepājā'

Sākot ar februāri, liepājniekiem un pilsētas viesiem būs pieejams jauns, izklaidējošs piedzīvojums – sajūtu meklēšanas spēle "Atklāts Liepājā", kas sevī ietver ne tikai aizraujošu un izzinošu ekskursiju pilsētvidē, bet arī dažādu Liepājas uzņēmēju pakalpojumu izmantošanu. Tas ir atpūtas un izklaides komplekts nelielām grupām vai darba kolektīviem, kuri nolēmuši brīvdienas pavadīt Liepājā un gatavi par to atbilstoši samaksāt, informē radošās apvienības "Šarmants" vadītājs Ritvars Embrekts.

Emrekts stāsta, ka sajūtu meklēšanas spēle "Atklāts Liepājā" iekļauj dažādu nozīmīgu un arī mazāk zināmu Liepājas apskates objektu, kultūrvietu, uzņēmumu apmeklējumus, kuri ļauj vēl personiskāk iepazīt Liepājas stāstu un tās vērtības. Kontrolpunkti, līdzīgi kā orientēšanās spēlēs, ir atzīmēti kartē, tomēr veiksmīgai lokāciju atrašanai un uzdevumu izpildei nepieciešams palauzīt galvu gluži kā rēbusā, jo to apraksti veidoti mīklās.

"Laikā, kad epidemioloģiskā situācija ir neskaidra un mēs nezinām, kad pilnvērtīgi atgriezīsimies pie klātienes pasākumiem, mūsu mērķis bija radīt notikumu, kas vienlaikus var norisināties dažādās vietās, neradot pulcēšanās riskus, tomēr sniedzot reāla pasākuma un svētku sajūtu tā baudītājiem. Jau kādu laiku esam domājuši par to, ka Liepājai pietrūkst tāda viesošanās komplekta, kas sniedz iespēju pilsētas apmeklētājiem ar vienu pirkumu tikt pa plaša, saturiski vienota pakalpojumu klāsta Liepājas iepazīšanai," pastāstīja idejas autors un kompānijas "Šarmants" vadītajs Ritvars Embrekts.

Spēles laikā dalībniekiem ir iespēja paviesoties dažādos objektos, satikt sabiedrībā pazīstamus liepājniekus un tēlus, piedalīties degustācijās, pārbaudīt savus talantus un prasmes, kā arī uzzināt vērtīgu informāciju par Liepāju, ziņo Embrekts. Azartu piešķirot faktors, ka dalībnieki tiek dalīti komandās un tās savā starpā sacenšas, kurai Liepāju atklāt izdosies vislabāk.

Idejas autors skaidro, ka pakalpojums pieejams grupām no 10 personām, un tā kontrolpunkti un uzdevumi tiks individuāli pielāgoti katram klientam, viņa vēlmēm un personu skaitam, akcentējot aktīvo atpūtu, kultūru vai mākslu. Tas spēli arī padara unikālu, jo katru reizi tās scenārijs tiks mainīts. Savukārt dienas noslēgumā pilsētas atklājējiem ir iespēja izbaudīt gastronomisko performanci "Sajūti Liepājas garšu". No Karostas tuneļa tā tikusi pārcelta uz pieczvaigžņu viesnīcas "Promenade Hotel" telpām un piedzīvojusi arī dažādus tehniskus uzlabojumus – joprojām saglabāts Maijas Kalniņas oriģinālscenārijs, Emīla Dreiblata balss audio ieraksts un Liepājas simboli, tomēr notikušas arī dažādas korekcijas. Ēdienkarti izstrādājusi un sešu kārtu vakariņas gatavo restorāna "Piano" komanda.

"Pandēmija ļoti izteikti mainījusi ceļotāju paradumus. Aktīvi piedaloties starptautiskās kontaktbiržās un prezentācijās tiešsaistē visā pasaulē, tūrisma aģentūras un operatori bieži atgādina, ka šobrīd tūristi ceļo mazās grupās vai pat paši patstāvīgi un savā galamērķī vēlas saņemt viņiem īpaši veidotus piedāvājumus, tā saucamos "Incentive Tours"," stāsta Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Sintija Pusaudze. Viņa skaidro, ka arī Liepāja ir pozitīvi pielāgojusies jaunajiem ceļotāju paradumiem un vēlmēm, jo ir pieejams viss, lai ikvienam viesim tas būtu atmiņā paliekošs ceļojums. "Mēs ļoti novērtējam ikviena uzņēmēja ieguldījumu, lai Liepāja kļūtu par vēl lielāku magnētu kā Latvijas, tā ārvalstu viesiem."

Jāteic gan, ka sajūtu meklēšanas spēles cena nav maza – kā norāda Embrekts, grupai dalības maksa ir sākot no 1300 eiro, neskaitot PVN. Tajā iekļaujas visu apskates objektu apmeklējumi, pakalpojumu nodrošinājumi, degustācijas un balvas. Savukārt vakariņu performance grupai izmaksās no 2200 eiro, plus pievienotās vērtības nodoklis. Pakalpojumus varot iegādāties kopā vai atsevišķi. Vakariņu apmeklētājiem arī pieejama īpaša atlaide naktsmītnei viesnīcās "Promenade Hotel" un "Art Hotel Roma", uzsver Embrekts.