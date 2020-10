Muižas, skatu torņi un krāšņa daba: apskates objektiem bagāts maršruts Saldus pusē

Plānojot aktīvu dienu Saldus pusē, vērts sēsties uz velo un apskatīt šīs puses krāšņumu. Tieši ar šādu domu turp brauca Latvijas apceļotājs Artis Šukots.

Artis ar autobusu devās uz Saldu, bet tālāk apkārtni iepazina ar velosipēdu, ko bija paņēmis līdzi. Minoties no objekta uz objektu, nobraukti nepilni 80 kilometri, kuru laikā iemūžināti arī krāšņi mirkļi.

"No Saldus devos un Remtes muižu, no ārpuses apskatīju pašu muižu un pils parku – Mīlestības ozolu, mīlestības salu, Remtes muižas parka medību torni, kas 2014. gadā tika atzīts par gada labāko būvi, un muižas peldtorni. Tālāk devos uz Pilsblīdenes pusi, kur bija divi apskates objekti. Apskatīju Blīdenes pamesto dzelzceļa staciju, kuru biju ievērojis Elīnas Kursītes un Lienes Milleres grāmatā "Nākamā pietura – mājas". Kopš 2001. gada pieturas punkts ir neizmantots. Pasažieru dīzeļvilcieni nepietur kopš 2001. gada 15. augusta. Apskate tikai no ārpuses. Tālāk devos uz turpat netālu esošo Pilsblīdenes muižu. Iespaidīga, bet diemžēl pamesta un izdemolēta ēka. Pēc muižas apskates devos uz Cieceres ezeru. Tur ir iespēja uzkāpt skatu tornī, no kura paveras skaists skats uz ezeru. Pēc ezera devos atpakaļ uz Saldus pusi, izbraucot cauri Saldus pilskalnam ar vides objektu zīmi "Saldus". Pēc tam minos uz Sātiņu dīķiem, kur pa ceļam braucu garām Sātiņu (Sesiles) holandes tipa vējdzirnavām, kas tagad ir palikušas tikai kā drupas. Sātiņu dīķos tika uzkāpts putnu vērošanas tornī," piedzīvojumu izklāsta Artis.

Turpinājumā ar šo velo ceļojumu var iepazīties skaistos foto, kā arī izpētīt izbraukto maršrutu.