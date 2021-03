Nakšņot Bebru un Gulbju mājā – neparasti namiņi Usmas ezerā

Latvijas apceļošana šobrīd ir topā – doties var uz visām debespusēm, un, ja rocība un vēlme ļauj, pastāv iespēja arī uzreiz neatgriezties mājās. Interesantu nakšņošanas variantu Kurzemes viesiem piedāvā viesu nams "Vesels veselumā", kur galvu uz spilvena var nolikt tematiski iekārtotās Bebru un Gulbju mājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viesu nams "Vesels veselumā" atrodas Usmā ("Svētības'', Usmas pagasts, Ventspils novads LV-3619). Ideja par namiņiem uz ūdens radusies jau sen, pirms apmēram 10 gadiem, stāsta viesu nama saimniece Harina Brūklene. "Sākotnēji taisījām uz pudelēm telti, lai paslēptos no cilvēkiem, no pilsētas dzīves, no pasaules, no ierastā, lai tvertos klusumā un apkārt būtu pilnīgs miers. Tad gribējās ko eksotisku uz Usmas ezera, un 2017. gadā tapa pirmā mājiņa."

Bebru mājai ir izveidots plosts, ar kuru var "aizvilkties" līdz mājiņai, bet var aiziet arī ar kājām – protams, kad ūdens līmenis nokrities un tas ir silts. Savukārt uz Gulbju māju ir jādodas ar laivu. Ziemas laikā, kad ezers ir pilnībā sasalis, var doties pa ledu, bet vēlāk, atkušņa laikā, izveidotas speciālas laipas, pa kurām droši nokļūt līdz namiņiem.

Kā atklāj saimniece, namiņu izveidošanas process bijis izaicinājumiem pilns. "Tapa vairāki varianti, jo bija jādomā par dažādiem apstākļiem – vēju, ūdeni, ūdens līmeni, ledu, laikapstākļiem. Un tad vēl bija jāizdomā, kā visu iekārtot, lai viesiem būtu ērti un pieejams viss nepieciešamais. Tomēr namiņi visu laiku rada jaunus izaicinājumus, un mēs tos turpinām pilnveidot."

Foto: Publicitātes foto

Bebru māja ir 18 m2 liela, savukārt Gulbju māja – 12 m2. "Mums patīk daba un viss ģimeniskais, tad arī radās doma par šiem dzīvniekiem, kuriem ir saistība ar ūdeni un stipru ģimeni. Interjers tiek izvēlēts atbilstoši sezonai un dzīvniekiem. "Gulbis" iekārtots balts, pūkains. Ūdensputni ik pa laikam ir sastopami pie pašas Gulbju mājas, tomēr viesiem vienmēr jāatgādina, lai tos nebaro, īpaši ar maizi. Bebru māja arī tika iekārtota atbilstoši bebram – ja bebrs grauž zarus, tad attiecīgi var izveidot mēbeles no zariem, izmantot augus, kas turpat blakus aug."

Bebru māja ir piemērota līdz četrām personām, un tajā ietilpst viena divguļamā gulta, viena divvietīga dīvāngulta, ledusskapis, eko labierīcības, krāsniņa un sadzīvei nepieciešamais, informē Brūklene. Savukārt pretī namiņam ir skatu tornis un ugunskura vieta. "Gulbju māja ir paredzēta līdz divām personām, un arī tur ir divguļamā gulta, ledusskapis, eko labierīcības, kamīnkrāsniņa un sadzīvei nepieciešamais. Viesiem pieejama turpat netālu arī pirts mājiņa, kur ir gan duša, gan vēl viena tualete." Saimniece atklāj, ka drīzumā būs vēl viens namiņš uz ūdens – Usmas zaķīšu pirtiņa, kurā bez visa iepriekšminētā būs arī duša, tualete un pirts.

Taujāta, kā viesi var atpūsties teritorijā un tuvējā apkārtnē, Brūklne atklāj, ka apskates vērts ir brīvdabas altāris, Elku liepa, bet spoguļlapās var izpētīt 100 faktus par Usmu. "Viesu nama telpās iespējams apskatīt nelielu Moricsalas dabas rezervāta izstādi. Piedāvājumā ir arī plostu laivu braucieni, plosta un laivas noma, malkas pirtiņa un vides ekskursijas. Pretī Gulbju mājai atrodas Usmas Elkraga dabas taka." Par šo dabas taku vairāk lasi šeit.