Pa pēdām vēsturiskām personībām un kultūrvēsturiskajam mantojumam muzejos Latvijā bez maksas

Kamēr daba vēl snauž un laikapstākļi ir neparedzami, bet nedēļas nogalēs gribas izrauties no mājas, var uzzināt ko jaunu kādā no Latvijas muzejiem, turklāt darīt to aizraujošā, interaktīvā vai vienkārši interesantā veidā. Iepriecinoša ziņa – vairāki no tiem apmeklējami bez maksas.

Pirms plāno doties uz kādu no tiem, pārliecinies, vai muzejam ierašanās pirms tam nav iepriekš jāpiesaka un tas plānotajā dienā ir atvērts, jo darbalaiki muzejiem atšķiras, turklāt dažos no tiem var pieteikties uz sev vēlamu laiku. Dažos muzejos, lai gan ieeja ir bez maksas, ieteicams atstāt ziedojumu. Vēl vērts ņemt vērā – kā liecina informācija Latvijas Muzeju biedrības mājaslapā, dažos muzejos par atsevišķu samaksu pieejami gida vai cita veida pakalpojumi, piemēram, ekskursija zīmju valodā.

Rīga un Pierīga

Latvijas Kara muzejs ir lielākais militārās vēstures muzejs Latvijā. Galvenais muzeja darbības mērķis ir atklāt sabiedrībai Latvijas militāri politisko vēsturi. Muzeja pamatkrājumā ir vairāk nekā 25 400 vienību, kas sistematizētas kolekcijās un hronoloģiski tematiskās ekspozīcijās ar bagātīgu dokumentu, ordeņu, ieroču, fotogrāfiju, formas tērpu un citu priekšmetu klāstu. Atrodas Smilšu ielā 20, Rīgā.

Aspazijas māja (Jūrmalas muzeja filiāle) – muzejs veltīts izcilai personībai – dzejniecei un dramaturģei Aspazijai (1865–1943). Šajā divstāvu koka vasarnīcā Aspazija pavadīja sava mūža pēdējos 10 gadus. Atjaunotajā ekspozīcijā ir Aspazijas plašā ēdamistaba un viesu salons ar bagātīgi rotātu podiņu krāsni, puķainām mēbelēm un antīku radio, kurā var dzirdēt pašas Aspazijas balsi, ierakstītu 30. gadu beigās. Šauras koka kāpnes ved uz Aspazijas darbistabu, kur saglabājušās vairākas oriģinālās mēbeles. Atrodas Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā.