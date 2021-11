Pasaku valstība Cēsu pusē: dabas parks, kurā tek ziemā neaizsalstošs Svētavots

Jau izsenis dažādiem dabas objektiem tiek piedēvētas dziednieciskas spējas, un īpašā godā tiek turēts ūdens. Tas apdziedāts tautasdziesmās, tiek pieminēts ticējumos un teikās. Ja radusies vēlme uz savas ādas pārbaudīt kādai ūdenstilpei piedēvēto spēku, zini – tas ir iespējams! Piemēram, viens no šādiem svētavotiem, kuram jau izsenis tiek piedēvētas dziednieciskas spējas, atrodas Cēsīs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā stāstīts Svētavota mājaslapā, Dienvidaustrumos no Cēsīm, Cīrulīšos no kādas smilšakmens nišas iztek leģendām apvītais, ziemā neaizsalstošais Svētavots. Tas izplūst no 88 metru dziļuma tīrā, lielā, dabiskā baltas smilts iezī, un tā ražība ir 3 litri ūdens sekundē. Svētavota izcelsmes un pastāvēšanas vēsture ir ļoti sena – tā ala ir pirmā Latvijas ala, kas minēta zinātniskajā literatūrā.

Novadpētnieks Johans Kristofs Broce 1722. gadā alu apmeklēja, aprakstīja un uzzīmēja – tas ir senākais šobrīd zināmais Latvijas alas attēls. Broce rakstījis, ka "alas dibenā, kur ir arī daži lieli, melni akmeņi, no zemes izplūst skaidrs, ledusauksts ūdens, kas aiztek gar alas kreiso pusi. Ap to un pie kalniem abās pusēs aug alkšņi, egles, priedes, kadiķi un ievas. Šī novada latviešu zemnieks piedēvē ūdenim brīnumspēku, tāpēc tad, kad ir slims, viņš tajā mazgājas un arī atstāj alā apģērba gabalus un naudu".

Pirmais avota nosaukums bija Dzelzs vārti, bet pirmās brīvvalsts laikā tas dēvēts par Māras avotu, vēlāk par Svētavotu, to pamatoja ar ūdens dziednieciskajām īpašībām. Brīvās Latvijas laikā tika uzcelta dziednīca "Cīrulīši", jo vieta ir ar pozitīvu auru apgarota, blakus atpūtas namam atradās unikālais dabas objekts, dziednieciskais avots Svētavots.

Svētavota apkārtnē izveidots dabas parks, kurā, kā vēstīts Cēsu Tūrisma informācijas centra mājaslapā, katrs apmeklētājs tiek gaidīts kā īpašs viesis, kurš uzzina stāstu par Svētavota vēsturi un ūdens īpašajām vērtībām. Tāpat katrs apmeklētājs tiek pie iespējas uzzināt avota leģendu un izpildīt senu rituālu – uzņemt spēkus no Svētavota, kas būs neaizmirstamas atmiņas un izjūtas.

Pa stāvo nogāzi nokāpjot gravas ielejā, rodas sajūta, ka esi nokļuvis pasaku valstībā. No varenas smilšakmens klints slāņiem plūst dzidra ūdens strauts. Bezvēja klusumu piepilda tekošā ūdens čalošana. Parks ir labiekārtots ar soliņiem, piknika vietu, kā arī burbuļvannu zem klajas debess, kura piepildīta ar Svētavota ūdeni.

Vairāk ar dabas parka ''Svētavots'' piedāvātajām iespējām, tostarp cenrādi, vari iepazīties te. Tiesa, ņem vērā, ka valstī noteiktās ārkārtējās situācijas un Covid-19 ierobežojošo pasākumu dēļ dabas parks ''Svētavots'' apmeklētājus šobrīd neuzņem. Taču, lai sniegtu nelielu ieskatu, kas labākos laikos tevi parkā sagaida, turpinājumā piedāvājam virtuāli apskatīt maģisko dabas parku, ko skaistās fotogrāfijās iemūžinājuši Latvijas apceļotāju bloga ''TrenkoTrip'' veidotāji.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.