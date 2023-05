Piecas idejas brīvdienu izbraucienam uz Kurzemes piekrasti

Straujiem soļiem tuvojas vasara un, protams, tās neatņemama sastāvdaļa ir izbraucieni uz skaisto Kurzemes piekrasti un tās pludmalēm. Lai papildinātu tavu braucienu, dabas tūrisma un aktīvās atpūtas entuziaste, ceļotāja Krista, kura ikdienā uztur sociālo tīklu profilus "TravelWithKkrista" platformās "Instagram" un "Tiktok", iesaka piecus apskates objektus Kurzemes piekrastē, kuri būs lielisks papildinājums tavam izbraucienam pie jūras. Apskates objekti sakārtoti secīgi viens pēc otra, maršrutu sākot no Kolkasraga puses.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ekskursija Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē



Dodies iespaidīgā ekskursijā Irbenes radioteleskopā, kurš reiz bijis slepens militārs objekts. Mūsdienās šeit darbojās Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības centrs, kā arī tiek vadītas ekskursijas gida pavadībā, kur ceļotāji nedaudz iegrims vēsturē un uzzinās visu bagātīgo informāciju par šīs vietas vēsturi.

Foto: Krista Gailīte

Ja nevēlies doties ekskursijā, Irbenes radioteleskopu var redzēt arī no skatpunkta, kurš atrodas braucot garām galvenajai ieejai 800 metrus tālāk.

Uzkāp daiļajā Užavas bākā



Kurzemes piekrastē gozējās vairākas iespaidīgas bākas, taču Užavas bāka (titulbildē) viennozīmīgi izceļas ar tās īpašo atrašanās vietu – tā uzcelta uz 28 metrus augstās Teniroka mežainās kāpas. No bākas paveras lielisks skats uz pludmali un mežiem bagāto apkārtni. Aktīvās atpūtas cienītāji blakus bākai par simbolisku samaksu var arī nakšņot telts vietās.

Ņem vērā – katrai sezonai ir cits darba laiks! No 1. aprīļa līdz 31. oktobrim bāka darbojas tikai no trešdienas līdz svētdienai, no pulksten 10 līdz 16; no 1. novembra līdz 31. martam bāka atvērta tikai no trešdienas līdz svētdienai 10 līdz 14.

Apskati dzintaru kolekciju un uzkāp augstajā Akmeņraga bākā



Uzkāp sarkanajā Akmeņraga bākā, kura stalti stāv pludmales malā un gaida un brīdina kuģotājus par vienu no bīstamākajām vietām Baltijas jūras piekrastē, – zem sāļajiem ūdeņiem slēpjas gandrīz četrus kilometrus garš un akmeņains sēklis, kurā ūdens dziļums ir vien divi metri.

Pašas bākas tornis ir 37 metrus augsts un no tā paveras fantastisks skats uz apkārtējiem mežiem un pludmali. Dienās, kad jūra ir pavisam mierīga, acīgāki ceļotāji varēs ieraudzīt arī gaišos jūras sēkļus. Kā arī, uzrunājot bākas saimnieci, iespējams apskatīt iespaidīgu dzintaru un akmeņu kolekciju.

Foto: Krista Gailīte

Ņem vērā – katrai sezonai ir savs darba laiks! No 1. janvāra līdz 31. oktobrim, bāka ir vaļā no trešdienas līdz svētdienai, no pulksten 10 līdz 16; no 1. novembra līdz 31. decembrim – slēgta.

Pastaiga cauri mežam Bernātu dabas takās



Izstaigāt dabas takas, vērot apkārtni no unikālā skatu torņa, kurš izskatās pēc laivas un uzkāpt augstākajā kāpā Latvijā, Pūsēna kalnā, šo visu ceļotāji varēs apskatīt Bernātu dabas parkā!

Foto: Krista Gailīte

Bernātu dabas parks atrodas Eiropā aizsargājamā 'Natura 2000' dabas teritorijā, kur ceļotāji var apskatīt skaisto balto smilšu pludmali, dažādas skulptūras un biezu priežu mežu ar garām, labiekārtotām takām.

Izbaudi skaisto Papes pludmali un dabas parku ar savvaļas zirgiem



Papes dabas parks pārsteigs ne tikai ar savvaļas zirgiem, tauriem un putnu vērošanu, kuri dzīvo dabiskajās palienu pļavās, bet arī ar jūras tuvumu, kurā ir īpaši gaišas smiltis un skaista bāka, kura no visām Latvijas bākām atrodas vistuvāk jūras malai.

Foto: Krista Gailīte

Pašā parkā izveidotas veselas trīs dabas takas, no kurām divas var baudīt, pastaigājoties ar kājām vai braucot ar velosipēdiem. Dabas parka teritorijā ir arī vairāki piejūras ciemati, kuros saglabājusies vēsturiskā apbūve.