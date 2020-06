Septiņas idejas skaistām brīvdienām Ogres novadā

Laikā, kad cilvēki aktīvāk sākuši apceļot Latviju un meklē iespējas apmeklēt vietas, kur nepulcējas daudz cilvēku, Ogres novada tūrisma informācijas speciālisti iesaka mazāk zināmus un attālākus objektus savā pusē.

Ogres novads ir liels – no Ogres līdz attālākajam pagastam ir aptuveni 60 kilometri. Tas ir gandrīz divreiz lielāks attālums nekā no Rīgas līdz Ogrei. Tā kā ikviens varēs atrast piemērotu atpūtas vietu un veidu Ogres novadā. Turpinājumā piedāvājam septiņas idejas brīnišķīgām brīvdienām. Turklāt, kas būtiski, interesantākās Ogres novada vietas tev palīdzēs iepazīt bezmaksas audiogids, kas pieejams mobilajā lietotnē "Ogres novadnieks" (sadaļā "Tūrisms").



Dodies pārgājienā pa Mazozolu pagastu! Tas agrāk nesis Ogres vārdu, tāpēc šeit vairākos vietvārdu nosaukumos sastopams vārds "Ogre". Maršruts šobrīd dabā nav marķēts un netiek popularizēts, tāpēc Ogres novada TIC aicina baudīt jaunatklājēja prieku. Savu pārgājienu vari sākt no bijušās dzelzceļa līnijas tilta pār Līčupi. Tālāk virzies pa ceļu V991 Ogresmuižas virzienā. Šeit nogriezies pa ceļu V312, kura labajā pusē meklē Ogres draudzes skolas drupas.

Interesanti, ka šajā ēkā atradusies arī Annas Rubīnas privātskola, kurā mācījies Rūdolfs Blaumanis. Pāri ceļam vēlākos laikos atradusies Ogres pagasta skola, kurā par skolotāju strādājis latviešu uzņēmējs un žurnālists Antons Benjamiņš. Pavisam netālu atrodas Jāņkalniņš un Ogres Sv. Elizabetes baznīcas drupas. Tālāk savu ceļu vari turpināt līdz Vecogres kapiem, kuros atrodas 19. un 20. gadsimta apbedījumi, muižnieku kapuvietas un 28 čuguna lējuma krusti. Dodoties pa bijušo Rīga–Ērgļi dzelzceļu Rīgas virzienā, vari atgriezties sākumpunktā. Maršruts aptuveni 11 kilometru garumā ved pa grants ceļiem.

Apmeklē Ogres novada attālākā pagasta savdabīgos dabas objektus. Dažu objektu atrašana pati par sevi būs piedzīvojums. Lazdiņu kariete ir sens braucamrīka formu atgādinošs dižakmens, kas vilināt vilina nofotografēties un ievietot foto sociālajos tīklos. Ikvienam dabas mīļotājam noteikti patiks mistiskais Velna grāvis – ap 30 metrus garš laukakmeņu krāvums dziļā, kokiem apaugušā Nāružiņas upītes augšteces gravā. No ceļa Rīga – Ērgļi ērti sasniedzama arī Vedzes dabas taka, kas šobrīd meža darbu dēļ pieejama tikai daļēji. Taku ir vērts izstaigāt tās interesantā reljefa un Vedzes upes savdabīgo krastu dēļ.

Foto: Ogres novada TIC arhīvs

Iepazīsti Latviju Madlienā! Šeit atrodas pagastu ozolu birzs, kas stādīta 2004. gadā – vienu dienu pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Šajā dienā Madlienā pulcējās pagastu vadītāji no visas Latvijas, lai iestādītu 453 ozoliņus – tieši tik daudz toreiz bija pagastu Latvijā. Laika gaitā ozolu birzī uzstādīti vairāki vides objekti, lapene, atpūtas soliņi un rotaļu elementi.

Madlienā atrodas arī viena no vecākajām Latvijas baznīcām – tās pirmsākumi meklējami 13. gadsimtā, bet 18. gadsimta astoņdesmitajos gados Madlienas baznīcā iesvētīts Garlībs Merķelis.

Netālu no Madlienas atrodas Plāteres pilskalns. Pastāv uzskats, ka pirms Latvijas austrumu robežas pārcelšanas tas bijis Latvijas ģeogrāfiskais centrs. Pašlaik pilskalnā atrodas brīvdabas estrāde un piknika vietas.

Savukārt 10 kilometrus no Madlienas atrodas Vērene – bijušās muižas centrs. Muižas komplekss pašlaik ir kritiskā stāvoklī, taču ap četrus kilometrus garā ozolu aleja joprojām priecē vietējos iedzīvotājus un ceļiniekus. Vērenē atrodas vēl kāds unikāls objekts – 33 metru augsts uguns novērošanas tornis ar plēstu koka skaidu jeb lubiņu apdari. Tornis apskatāms tikai no ārpuses, bet skats uz to ir tā vērts, lai atbrauktu uz šo attālo un mazāk zināmo vietu.

Foto: A.Šukots

Uzkāp Meņģeles skatu tornī, no kura paveras burvīgi skati uz Ogres upes ieleju, kā arī Aderkašu Svētās Marijas-Magdalēnas pareizticīgo baznīcu. Tepat atrodas Dullā Daukas dabas taka, kura ierīkota rakstnieka Sudrabu Edžus iemīļotā atpūtas vietā. Klejojot gar Ogres upes ielejas krāšņajiem krastiem, dzejnieks radis iedvesmu arī savam populārākajam stāstam "Dullais Dauka". Jau padomju gados Imants Ziedonis ar domubiedriem šeit izveidoja Dullā Daukas taku, kura tagad atjaunota un labiekārtota.

Vēro Latvijas ainavu! Ķeipenes kinostacijas vides instalācijas joprojām ir pieejamas un apskatāmas ikvienam interesentam. Viena no tām – "Milzu galds" kino dižgariem, izmantojams arī kā skatu laukums. Tajā var uzkāpt pa vienā galda kājā iebūvētām kāpnēm. Skaistā Latvijas ainava paveras arī, dodoties no Ķeipenes uz Taurupi pa P4 ceļu. Šeit ceļa malās ierīkotas autostāvvietas ainavas vērošanai. Savukārt Taurupē var izstaigāt bijušo muižas parku, apskatīt kungu māju un citas muižas kompleksa ēkas.

Dodies uz Špakovska dendroloģisko parku. Parkā aug 412 sugu koki un košumkrūmi no Rietumeiropas, Sibīrijas un pat no Tālajiem Austrumiem un Klusā okeāna piekrastes. Nesen atjaunots skatu tornis, no kura paveras Pārogres ainava. Tornis atrodas kalna galā, uz kuru ved 100 pakāpienu kāpnes. Blakus parkam izveidota purva taka, kurā var apskatīt divus metrus dziļu dabisku akaci. Ieeja parkā ir bez maksas.

Izbrauc velomaršrutu Ikšķile–Ogre gar Daugavas krastu. Atjaunotais aizsargdambis sākas pie Kābeļkalna, netālu no Saulkalnes. Kad labiekārtotais dambis beidzas, jāturpina ceļš pa Rīgas ielu Ogres virzienā līdz Daugavas promenādei. Tālāk veloceliņš gar Rīgas–Daugavpils autoceļu turpinās līdz pat Ciemupei, kur pa Priežu ielu atkal var nonākt ainaviskā Daugavas krastā. Kopumā maršruts ir 20 kilometrus garš un ved pa asfaltētiem ceļiem, no kuriem paveras lieliski skati uz Daugavu.