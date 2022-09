Skatu torņi, no kuriem paveras apburoši skati uz Latvijas ārēm

Skatu torņi ir tikpat dažādi, cik dabas ainavas, kas no tiem paveras. Var doties uz tradicionālajiem koka torņiem no kuriem paveras brīnišķīgs skats uz priežu mežiem. Tikpat droši var doties uz bākām, kuras mūsdienās arī ir pārtapušas par skatu torņiem no kuriem var vērot jūras nebeidzamo plašumu. Doties brīvdienās uz kādu no daudzajiem Latvijas skatu torņiem vienmēr ir laba ideja, jo redzētais neliks vilties.

Būs grūti atrast piemērotāku vietu par skatu torņiem no kurienes vērot tik ļoti dažādās Latvijas ainavas. Šobrīd Latvijā ir vairāki torņi, kuru augstums pārsniedz 30 metru augstumu, kas ir diez gan iespaidīgi, jo īpaši, ja bail no augstuma. Savukārt, ja vairāk gribas baudīt skatus, nevis dabūt pamatīgu adrenalīna devu, tad var doties uz zemākiem purva taku torņiem.

Skatu torņu klāsts šobrīd ir tik plašs, ka ikviens varēs atrast sev piemērotāko – var doties vērot putnus no salīdzinoši mazākiem torņiem, vai arī skatīt pilsētu skatus un ķert vēju matos no augstākajiem Latvijas torņiem. Taču var izvēlēties arī mazliet neierastākus skatu torņus – bākas. Arī tās šobrīd kalpo kā fantastiskas skatu vērošanas vietas. Izvēlies sev piemērotāko variantu un dodies baudīt skaistos dabas skatus.

Raksta turpinājumā skatu torņu kolekcija no "Tūrisma Gids" arhīva.