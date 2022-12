Slēpju sezona atklāta: kur baudīt ziemas priekus Latvijā?

Kamēr vieni gaužas par aukstumu un slidenām ietvēm, tikmēr citi nevar sagaidīt, kad sāksies slēpošanas sezona. Jāteic, ka jau ir sākusies! Kaut arī nav zināms, cik ilgu laiku mūs priecēs ziemai raksturīgi laikapstākļi, tomēr Latvijas slēpošanas trases plāno uzsākt sezonu, tādējādi līksminot visus aktīvās atpūtas cienītājus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ozolkalns"

Amatas novada Drabešu pagastā atrodas slēpošanas trase, kur ziemas atpūtu var baudīt ikviens. Asāku izjūtu cienītāji šeit var izmēģināt Latvijā garākās kalnu slēpošanas un snovborda trases (garākā trase sasniedz pat 500 metrus, bet augstumu starpība sasniedz 80 metrus). Kopumā Ozolkalnā ir pieejamas četras trases: slēpotājiem un snovotājiem, kā arī bērniem.

Mazliet laiskākas atpūtas cienītāji var baudīt burvīgos ziemas skatus un siltus dzērienus kafejnīcā, kas atrodas tepat. Vairāk informācijas šeit.

Gaiziņkalns

Arī Latvijas augstākā virsotne jau gaida pirmos slēpotājus. Atvērta ir gan "Mazā Golgāta" trase, kas paredzēta iesācējiem. Šeit var gūt gan slēpošanas iemaņas, gan apgūt pirmos snovošanas trikus. Atklāta ir arī "Lielā Golgāta" trase, kas vairs nav iesācēju līmenis. Trases garums ir 320 metri un augstumu starpība 61 metrs. Mazliet adrenalīna un svaiga gaisa noteikti var noķert.

Protams, ir padomāts arī par to, kā atgūt enerģiju, tādēļ kalna pakājē atrodas mājīga kafejnīca, kur nobaudīt plašu ēdienu un dzērienu piedāvājumu.

Darba laiks: sestdienās no 10 līdz 22, svētdienās no 10 līdz 20, bet darba dienās no 15 līdz 22. Papildu informācija šeit.

"Milzkalns"

Savukārt Milzkalns, kas atrodas Tukuma novada Smārdes pagastā, vēl tikai gatavojas sezonai. Atklāšana plānota 3. decembrī. Darba laiks pirmajā aktīvajā nedēļas nogalē būs: 3. decembrī no 10 līdz 22, bet 4. decembrī no 10 līdz 21.

Milzkalnā atrodas 11 dažāda garuma un grūtības pakāpju trases, kur sev piemērotu atradīs gan lietpratēji, gan iesācēji. Garākās trase sasniedz 320 metrus, bet snovborda guru var izmēģināt platos un ērtos tramplīnus. Protams, arī mierīgas atpūtas kārotāji var doties uz "Milzkalnu", jo ir izveidotas arī trases, kur var nesteidzīgā solī baudīt dabas skatus. Vairāk informācijas šeit.

"Mežinieki"

Ziemas sporta centrs atrodas vien divu kilometru attālumā no Alūksnes. Jau šobrīd "Mežinieki" piedāvā slēpošanas trases distanču slēpošanā. Ir pieejamas dažādu garumu distances – 1, 2, 3 un 5 kilometrus garas. Trīs kilometru aplī trase tiek apgaismota otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās līdz pulksten 20. Papildus informācija šeit.

"Egļukalns"

Daugavpils novada Sventē atrodas augstākā Augšzemes augstiene. "Egļukalns" plāno darbību uzsākt 3. decembrī, piedāvājot izmēģināt slaloma, ģimenes un "snowtubinga" trases. Tādējādi apmierinot gan pieredzējušu slēpotāju vēlmes, kuriem ir paredzētas "Melnā" un "Sarkanā" trase, gan iesācēju un bērnu vēlmes vienkārši baudīt ziemas priekus.

Savukārt, ja kādam nav vēlmes izmēģināt pat ģimenes trasi, tad viņš droši var atpūties vietējā kafejnīcā, baudot brīvu dienu. Vairāk šeit.

"Žagarkalns"

"Žagarkalns" plāno sezonu uzsākt 4. decembrī, kaut arī bažījas par laikapstākļu maiņu. Atliek vien sakrustot pirkstus un cerēt, ka laikapstākļi saglabāsies atbilstoši. Šogad tāpat kā iepriekš ir plānots piedāvāt inventāra nomu un instruktoru palīdzību, kā arī kafejnīcas pakalpojumus. Aktuālajai informācijai seko līdzi šeit.

"Žagarkalnā" ir izveidotas 12 dažādas grūtības trases – gari un lēzeni nobraucieni, gan straujas un dinamiskas trases, kas piemērotas adrenalīna cienītājiem. Savukārt tie, kas nepārvalda slēpošanas un snovošanas mākslu, var apmeklēt profesionālo slēpošanas apmācības skolu.

Vēl mazliet jāuzgaida



Arī salīdzinoši siltajā Kurzemē sāk domāt par slēpošanas sezonu. Kaut arī vēl nav zināmi datumi, kad sezonu varētu uzsākt "Lemberga hūte", tomēr ir plānots, ka tuvākajās dienās iestāsies atbilstoši laikapstākļi un varēs sākt pūst sniegu.

Foto: Publicitātes foto

Tāpat gan "Reiņa trase", gan "Rāmkalni" aktīvi strādā pie sniega pūšanas un sagatavošanas, taču atklāšanas datumus nesauc. Savukārt Riekstukalns gan cer sezonu uzsākt līdz 10. decembrim.

Tā kā slēpošanas trases ir atkarīgas no laikapstākļiem, pirms dodies savā ziemas piedzīvojumā, pārliecinies, vai trase ir gatava uzņemt slēpotājus.