Slūžas, ezera laipa un burvīgas Vidzemes ainavas: pārgājiens no Plāņiem līdz Bilskai

Ja vēlies izbaudīt Vidzemes ainaviskos skatus un doties pavisam mierpilnā pastaigā ar tomēr visai skaistiem pieturpunktiem, vērts doties aptuveni 16 kilometrus garā pārgājienā no Plāņiem līdz Bilskai. Šo maršrutu projektā "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu" bija iespēja veikt arī "Tūrisma Gidam".

Pārgājienu šajā pusē sākām Strenču novada Plāņu pagastā, kur meklējami "Maskati" jeb Kārļa Goppera dzimtās mājās. Goppers bija Latvijas armijas ģenerālis, Latviešu strēlnieku virsnieks, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris un arī vienīgais Latvijas skautu prezidents.

Dodoties pa plašo lauku ieskautajiem zemes ceļiem, drīz vien klāt arī pats Plāņu centrs – rāma un savdabīga vieta. Par mieru šajā pusē liecina arī bērni, kuri pavisam netraucēti spēlējas uz asfalta. Savā ziņā var saprast – līdz pat nokļūšanai līdz šosejai īsi pirms Bilskas sastapām vien piecas mašīnas, vienu riteņbraucēju un rejošu suni.

Mērojot aptuveni divus kilometrus no Plāņu centra, nevar palaist garām jau ceļmalā dzirdamo dārdēšanu. Ziņkārības mudināti, novirzījāmies no plānotā maršruta. Dodoties krustojumā pa kreisi (krustojuma koordinātas: 57.527698,25.890230), atdūrāmies pret Vijas upi, kas sadala Valkas un Strenču novadu. Tur arī meklējamas slūžas – lielisks objekts, kas atklāts pavisam nejauši!

Baudot Vidzemes lauku svaigo gaisu, brienot pa meža stigām caur peļķēm, gardu muti ēdot tostermaizes un skaitot ceļmalā atrastās sēnes, klāt arī šoseja, pa kuru paejot, drīz vien nonācām Bilskā. Tomēr ar to pārgājiens nebeidzas. Vērts aizsoļot līdz Bilskas ezeram, kas nudien ir gleznains, turklāt pārsteidzoši interesants apmeklētājiem. Ap ezeru izveidota gājēju laipa, izvietoti soliņi, pat vietu atradušas šūpoles! Tāpat iekārtota fantastiska atpūtas vieta, peldvieta un arī nule tapusi baskāju taka (plašāk par šo vietu lasi te).

Noietais pārgājiena maršruts no Goppera mājām līdz Bilskas ezeram.



Par godu Krišjāņa Barona 185. jubilejai pēc Krišjāņa Barona muzeja aicinājuma Imanta Ziedoņa muzejs uzsācis projektu "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu". Viens no būtiskākajiem notikumiem projektā ir Barona ceļa atkārtošana no Tartu līdz Dundagai, kopā mērojot vairāk nekā 800 kilometrus. Maršruts izveidots, iedvesmojoties no vienas no pirmajām ģeogrāfijas grāmatām Baltijas reģionā "Mūsu Tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti". Balstoties pētījumos un iepazīstot Barona atmiņas par viņa veikto gājienu 19. gadsimtā, izveidota arī šī maršruta karte. Pēc mūsdienu Baronu pirmreizējās ceļa veikšanas ikvienam interesentam būs iespēja šo vēsturisko maršrutu noiet patstāvīgi. Plašāk ar projektu var iepazīties šeit un šeit.

Šis ir tikai viens no garā pārgājiena maršrutiem. Ar citiem posmiem drīzumā varēsi iepazīties "Tūrisma Gidā".

