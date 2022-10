Zelta rudens Latvijā: kur to baudīt kopā ar ģimeni

Kad koki sāk krāsoties rudenim raksturīgajās košajās krāsās, laiks doties baudīt gleznaino Latvijas dabu un pavadīt aktīvas brīvdienas kopā ar ģimeni. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopā ar piedzīvojumu kompāniju "PostNos" piedāvā idejas aktivitātēm, kā arī atklāj vēl neredzētas Latvijas tūrisma pērles, kuras ir vērts redzēt šajā rudenī, norāda LIAA pārstāve Agnija Šaudiņa.

Vidzeme

Vidzeme allaž bija novads, kur doties baudīt pasakainās rudens ainavas. Taču ne tikai Siguldā ir brīnišķīga rudens atmosfēra, bet arī citur. Piemēram, no Gaiziņkalna, kas ir augstākais kalns Latvijā, paveras neticami iespaidīgs skats uz Vidzemes apkārtni. Taču, ja ir vēlme ne vien baudīt dabasskatus, bet arī apmeklēt muzejus, tad jādodas uz Piebalgas porcelāna fabriku. Tās radošajā darbnīcā var izmēģināt porcelāna apgleznošanu ar profesionālām krāsām. Turpat Inešos, Vecpiebalgas muižas senā kalpu mājā, iekārtota mājīga "Gardenia Eco" sveču darbnīca, kur saimnieku pavadībā var izliet smaržīgas sveces no dabīgā vaska. Bet, kamēr sveces sacietēs, rudens noskaņas var baudīt nesteidzīgā pastaigā pa skaisto muižas kompleksu.

Foto: Gints Mucenieks

Viena no skaistākajām Vidzemes augstienes vietām ir "Braki", kur savulaik dzīvojis dižgars Rūdolfs Blaumanis. Muzeja plašajā teritorijā pieejami gan izglītojoši pasākumi bērniem, gan dabas takas ar burvīgiem skatiem uz Vidzemes plašumiem. Muzeja darba laiks līdz 1. novembrim katru dienu ir no pulksten 10 līdz 17, izņemot pirmdienas. Turpat Ērgļos var nobaudīt gardas pusdienas atjaunotās dzelzceļa stacijas restorānā. Saimnieki piedāvā arī dažādas interesantas aktivitātes, ieskaitot elektrisko velosipēdu nomu. Blakus stacijai pieejamas naktsmājas "Ragnar Glamp", kur var mierpilni pavadīt laiku.

Latgale

Maršruts Jēkabpils–Balvi piemērots dabas vērotājiem. Maršrutā ir vairākas dabas takas gan mierīgai, gan aktīvākai laika pavadīšanai pie Latvijas lielākā ezera – Lubāna. Turklāt rudens ir īstais laiks putnu vērošanai. Tieši putnu migrācijas laikā var novērot lielāko sugu daudzveidību. Tādēļ atliek vien paņemt tālskati un doties uz Lubāna mitrāja informācijas centru, kura zinošā komanda dalīsies interesantos faktos par dabas liegumā sastopamajām putnu sugām. Var doties arī organizētā putnu vērošanas tūrē pa mitrāja teritoriju, kurā atrodas arī vairāki skatu torņi. Vecākiem ar bērniem izstrādāta aizraujoša orientēšanās pastaiga, kas pašiem mazākajiem dabas vērotājiem ļaus interesantā veidā iepazīt dabas lieguma daudzveidīgo augu un dzīvnieku valsti. Savukārt, tiem, kuriem patīk mierīga atpūta pie dabas, ir iespēja doties nesteidzīgā pastaigā pa mazliet vairāk nekā kilometru garo Teirumnīku purva taku un priežu silu. Pārgājiena beigās var iekurināt ugunskuru un sarīkot kārtīgu pikniku ar līdzņemtajām uzkodām. Savukārt tie, kas vēlas pagarināt atpūtu pie dabas, var nakšņot mājīgajos Informācijas centra numuriņos no kuriem paveras skats uz Lubānas ezeru.

Foto: Publicitātes foto

Sēlija

Maršruts Nereta–Jaunjelgava ļaus tuvāk iepazīt Sēliju un tās iedzīvotājus. Noteikti jādodas apskatīt Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju "Riekstiņi". Muzejs ar savu autentisko vidi ļauj apmeklētājiem izjust rakstnieka un mākslinieka bērnu dienu laiku, kas spilgti aprakstīts "Baltajā grāmatā". Pēc muzeja apmeklējuma var doties pastaigā pa rudens izrotātām meža takām, kas atrodas muzeja teritorijā. Bet vien 20 minūšu brauciena attālumā var baudīt gleznainus skatus no 167 metrus augstā Borīšu kalna skatu torņa.

Viena no Latvijas neatklātajām pērlēm ir Gārsenes ciems, kas bagāts ar rosīgiem cilvēkiem un dabas skaistumu. Ciema centrālais objekts ir greznā Gārsenes pils, kas tiek dēvētā par Sēlijas pērli. Pilī var izstaigāt tās plašos gaiteņus un apskatīt zilganbalto podiņu krāsni – valsts nozīmes kultūras pieminekli. Kādam varbūt izdosies sajust arī pils spoka klātbūtni. Pēc pils apmeklējuma var doties rudenīgā pastaigā pa labiekārtotām takām, kas vijas gleznainajā Dienvidsusējas senlejā. Pastaiga patiks gan lieliem, gan maziem, jo upes līkumi, tiltiņi, piknika vietas pārgājienu padarīs interesantu un aizraujošu.

Pēc jauniem iespaidiem vērts doties arī uz Jaunjelgavu, kur kuģītis "Baltā Kaza" vizina ceļotājus pa Daugavu un darbojas arī kā pārceltuve no Jaunjelgavas uz Skrīveriem. Kuģītis kursē reizi stundā katru dienu laikā no pulksten 8 līdz 12, vēlāk tas interesentus vizina ar iepriekšēju pieteikšanos. Pārceļoties otrpus Daugavai, Skrīveros, var viesoties jau izsenis izslavētājā "Klidziņā", kur var gan nakšņot un atpūsties spa, gan baudīt gardas maltītes viesnīcas restorānā.

Kurzeme

Starp Tukumu un Saldu atrodas Remtes muižas pils, kuru ieskauj ainavisks parks. Rudens laikā muižas pils apkārtne un parks ar tajā esošajiem tiltiņiem pārvēršas par klusu un romantisku pastaigu vietu. Savukārt, netālu no Saldus atrodas Cieceres ezera skatu tornis, no kura paveras burvīgs skats uz ezeru un gleznaino apkārtni. Īpaši skaisti šeit ir saulrieta laikā, kad koku dzeltenās lapas mirdz kā ugunī. Vēl viena īpaša vieta ir Zvārdes baznīcas drupas. Baznīca savulaik atradusies Zvārdes aviācijas mācību poligona teritorijā, kļūstot par mērķi aviācijas lidotājiem. Neskatoties uz baznīcas likteni, šodien baznīcas drupas kļuvušas neticami skaistas un apskates vērtas. Iebraucot Saldū, ir vērts piestāt Saldus pilskalnā, no kura paveras krāšņs skats uz Saldus ezeru un pilskalnu. Pilsētas centrā ir labiekārtota Cieceres dabas taka nesteidzīgām un rāmām pastaigām, baudot rudens lapu krāsas.

Foto: Andrejs Sergejevs

Turpretī Skrundā izveidota ainaviska pastaigu taka gar Ventas upes krastu un Skrundas pilskalnu. Taka ir izgaismota, tāpēc romantiska pastaiga iespējama pat diennakts tumšajā laikā. Bet nesteidzīgu atpūtu var baudīt greznajā Skrundas muižā un izgaršojiet gardu maltīti muižas restorānā.