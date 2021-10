Izbraucienam ar elektro velosipēdu piemērots laiks ir vienmēr

Izbraucieni ar velosipēdu kopā ar ģimeni, bērniem vai draugiem ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids, taču ko darīt tad, ja potenciālajiem līdzbraucējiem ir dažāds sagatavotības līmenis? Kāds grib vienkārši pabraukāties, bet citus interesē lielāka slodze? Atbilde ir vienkārša- jāizmēģina elektriskais velosipēds!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tā ir viena no lielākajām šo velosipēdu priekšrocībām – elektropiedziņa ļauj braukt vienā ritmā cilvēkiem ar dažādu sportisko formu. Mamma grib braukt mierīgāk, tētim vajag sportiskāku slodzi; vēl vēlams, lai bērni pārāk neatpaliek no pieaugušajiem. Īpaši labi to var redzēt pie mums, Siguldā, kur visa ģimene kopā mierīgi var uzbraukt stāvajos kalnos," stāsta velo nomas "Smart bike" un zīmola "Sigulda Adventures" izveidotājs Ivars Beitāns.

Ja sportiskāk noskaņotie braucēji vēlas vēl lielāku slodzi, tad elektrisko motoru var atslēgt un trenēt muskuļus pilnā apjomā. Siguldas kalnainie ceļi tam ir ļoti piemēroti. Tiesa, jāņem vērā, ka elektriskie velosipēdi ir smagāki nekā parastie, to svars atkarībā no modeļa ir 23 – 32 kilogrami. Un otrādi – elektromotors spēj "paņem uz sevi" lielāko daļu piepūles, tādēļ e-velo ir piemērots arī tiem, kuriem kādas veselības problēmas, piemēram, kāju locītavu traumas vai astma, neļauj pilnā mērā izbaudīt braucienu ar parasto divriteni.

Proti, SMART BIKE elektriskie platriepu velosipēdi ir ideāls, moderns un ekoloģisks brīvā laika pavadīšanas veids gan cilvēkiem, kas grib uzturēt sevi formā, gan tiem, kuri grib vienkārši "izvēdināt galvu" un aktīvi pavadīt laiku brīvā dabā. Velosipēda elektromotors ļauj sasniegt ātrumu līdz pat 25 km/h un ar vienu baterijas uzlādi iespējams nobraukt vairāk nekā 60 km distanci.

Braucamrīks ir stabils gan vējainā, gan arī sniegotā laikā, tas viegli pārvar grūtas vietas. Visas elektro velosipēda detaļas (piemēram – displejs, motors, baterija u.c.) ir ūdensizturīgas, tādēļ tām nekaitēs pat spēcīgs lietus. Citiem vārdiem sakot, ar elektrisko velosipēdu var braukt teju jebkurā gada laikā, atliek vien izvēlēties piemērotāko maršrutu un laiku.

Nenoliedzami, izcila vieta, kur doties piedzīvojumos visai ģimenei, ir gleznainā Gaujas senleja Siguldā un tās tuvākajā apkaimē – Turaidā, Krimuldā. Smilšakmens klinšu atsegumi, alas, gravas, dabas takas – to visu ar kājām vienā dienā izstaigāt nemaz nav iespējams. Taču brauciens ar elektriskajiem velosipēdiem tam ir kā radīts.

"Manuprāt, uz jautājumu – ko darīt Siguldā ar bērniem? – viena no labākajām atbildēm tieši tāda arī ir – izbrauciet apkārtni ar elektriskajiem velosipēdiem. Pats esmu bijis pārsteigts par to, cik daudz mazāk zināmu, taču ļoti interesantu vietu var pagūt apskatīt vienas dienas laikā," atzīst Beitāns.

Turklāt Gaujas nacionālajā parkā daudzviet ir izveidotas atpūtas un piknika vietas, tādēļ droši groziņā var paņemt līdzi pusdienas un baudīt maltīti brīvā dabā.

"Sigulda Adventures" ieteiktie velo maršruti pa Siguldu un tās apkaimi ir dažādi gan pēc ilguma, gan pēc sarežģītības pakāpes. Divi no velo maršrutiem sākas pie Siguldas domes, trešais – pie Siguldas vagoniņa, kur arī atrodas pati elektro velosipēdu noma.

Vieglākais no tiem ir tikai septiņus kilometrus garš un, izbraucot pilsētas ieliņas un meža takas, var apskatīt visās klasiskās Siguldas ainavas. Savukārt sarežģītākais maršruts, kas ir 18 kilometrus garš, ved pa abiem Gaujas krastiem cauri Siguldai un Krimuldai, iegriežas arī vienā no visskaistākajām apkaimes vietām - Vīkmestes gravā. Sateseles kanjons, Kraukļu aiza, Raganu katls – elektriskā velosipēda papildu "muskuļi" ir īpaši piemēroti, lai no sirds izbaudītu pauguraino vidi un mazliet mežonīgās dabas skaistumu. Visu maršrutu kartes būs saņemamas velo nomā kopā ar pašiem elektriskajiem velosipēdiem.

Izbrauciens ar elektrisko velosipēdu būs piemērota aktivitāte ne tikai aizraujošām ģimenes brīvdienām, bet arī dažādiem korporatīvajiem pasākumiem vai drošai tikšanās reizei ar sen neredzētiem draugiem.

"Sigulda Adventures" ir lielākā elektrisko velosipēdu noma Latvijā, te klientiem ir pieejami 50 braucamrīki. Velo noma piedāvā dažādus elektrisko velosipēdu modeļus, arī tādus, kas ir piemēroti bērniem no desmit vai 14 gadu vecuma. Pašiem mazākajiem ir pieejami bērnu sēdeklīši. Taču, lai būtu pārliecība, ka vajadzīgais elektroritenis noteikti būs pieejams, tad ir vērts to rezervēt jau iepriekš.

Info: www.smartbike.rent

Telefons rezervācijām: +371 27776626

E-pasts: info@smartbike.rent

Facebook: https://www.facebook.com/SiguldaAdventures

Instagram: https://www.instagram.com/sigulda_adventures/

Youtube: https://www.youtube.com/c/SiguldaAdventures