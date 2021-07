Meditācija golfa laukumā

"Pēc deviņām izspēlētām bedrītēm golfa laukumā varu uzzīmēt cilvēka psiholoģisko portretu – vai viņš riskē, vai ir godīgs, vai – straujš. Golfs par spēlētāju atver visas kārtis," stāsta "Jūrmala Golf Club & Hotel" golfa departamenta vadītājs Kristaps Krištopans, kurš pēdējā laikā pat dzirdējis cilvēkus čalojam par golfa spēlēm, sēžot kafejnīcā, lai gan vēl pirms gadiem trim tas nebūtu bijis iedomājams. Tāpēc, ka joprojām visā pasaulē, sevišķi Latvijā, uzskata, ka golfs ir izredzētajiem vai cilvēkiem vecumā virs 50, 60 gadiem un ka spēlēt golfu ir ārkārtīgi dārgi. Taču "Jūrmala Golf Club & Hotel" komanda cenšas šo (tiešām) stereotipu lauzt. "Pastāstīšu, kā reiz tuvu cilvēku, kurš uzskatīja, ka golfs prasa īpaši daudz izdevumu, ievilināju spēlē. Mēs uz papīra uzlikām izdevumus, kas rodas, spēlējot golfu veselu sezonu, un vienu viņa ģimenes slēpošanas braucienu uz Alpiem. Vai zināt, kurš bija lētāks? Golfs! Ja salīdzinām golfu ar citiem sporta veidiem, piemēram, hokeju vai tenisu, golfs ir krietni lētāks vaļasprieks!"

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nu kāpēc bumba nekrīt bedrītē!?

Stereotipu varā golfs nonācis arī pateicoties mākslas filmām, kur ar to nodarbojas pensionāri. "Arī man tā bija barjera pamēģināt. Bet, kā pamēģināju – un nevis uz treniņa laukuma, bet īstajā laukumā –, man radās atkarībai līdzīga sajūta," stāsta Kristaps. "Tu uzsit pa bumbiņu, kura aizlido 150 metrus un nokrīt tieši tur, kur gribēji." Protams, ne vienmēr tas izdodas, bet dažreiz izdodas. "Pagājušajā nedēļā trenēju jauno golferi – mēs viņus klubā saucam par "zaļajiem" (ar to domājot "jaunos spēlētājus) –, un mazajā laukumā viņam izdevās ļoti labs sitiens, pēc kura teicu – lūk, šis sitiens tevi ievedīs golfā. Šodien viņu satiku klubā, un viņš man garāmejot saka – es atceros "to" sitienu. "Jūrmala Golf Club & Hotel" piedāvā labu iespēju no sākuma spēlēt deviņu bedrīšu jeb mazajā laukumā, jo lielais laukums jaunajiem spēlētājiem ir par grūtu."

Golfs starp ausīm

Kristaps ar golfa spēli nodarbojas jau 20 gadu, agrāk trenējies citos sporta veidos, bijis pat basketbola jauniešu izlases sastāvā. "Man patīk, ka golfā rezultātam nav griestu, vienmēr var būt vēl labāk, un tas man ir izaicinājums. Golferi katru dienu, atnākot uz laukumu, domā, ka lūk, šodien būs tā "īstā" diena, kad sasniegs savu personīgo rekordu." Kristaps mēdz teikt: golfs notiek starp ausīm. Golfs ir spēle ar sevi, kurā jāpieņem lēmumi, piemēram, kā spēli ietekmēs tā brīža laikapstākļi un kādas nūjas izvēlēties, golfs ir gudriem cilvēkiem, stratēģiska spēle. Bērniem golfs māca atbildību, pacietību. Izspēlējot vienu spēli, golferis laukumā pavada aptuveni četrarpus stundas, no vienas puses, sev tīkamu cilvēku sabiedrībā, bet, no otras, – viens pats ar sevi. Tāpēc golfs ir kā meditācija, kur atslēgties no visām citām domām, ikdienas rūpēm un pabūt ar sevi, koncentrējoties tikai uz to, kā bumbiņu iesist bedrītē ar pēc iespējas mazāk izpildītu sitienu. Interesanti, ka golfa spēles laikā golferis nostaigā ap desmit kilometriem. "Novēroju, ka golferi, kas pavasarī atnāk ar uzaudzētu vēderiņu, pēc golfa sezonas pat nometuši 10–15 kilogramus," smaida Kristaps.

Pirmais gandarījums – trāpot pa bumbu

Ja kāds domā, ka golfs ir vienmuļa spēle, iespējams, pat garlaicīga, – tā nu gan nav patiesība. Golfs ir adrenalīns. "Pirmais adrenalīns ir trāpīt pa bumbiņu, un ir pirmais gandarījums par sasniegumu, jo pat trāpīt pa bumbu nemaz nav tik vienkārši, kā no malas izskatās," izmēģinājusi arī kluba mārketinga vadītāja Iveta Miķelsone-Čehrova. Jaunajiem spēlētājiem esot gaidas, ka spēle ļoti ātri izdosies, bet pieredze rāda, ka sākumā nekas nepadodas, un pēc 3–5 spēlēm pēkšņi rodas tik liela atkarība no golfa, ka gribas ātrāk tikt uz laukuma. Hokejistiem un tenisistiem labi padodas golfs, jo ietrenēta acs koncentrēties uz bumbu. Tomēr, sākot spēlēt golfu, nav jābūt nekādām īpašām fiziskajām dotībām, jo, piemēram, piecdesmitgadīgs kungs ar spēles lēmumiem var pārspēt kādu jaunāku spēlētāju ar labākiem fiziskajiem dotumiem.



Golfa laukumā atkrīt cilvēku statusi, svarīgie amati un golferi kļūst vienlīdzīgi. Cik daudz nav bijis situāciju, ka augsti vadītāji spēlē ar "Jūrmala Golf Club & Hotel" darbiniekiem, kas savā brīvdienā atnākuši uzspēlēt savam priekam. Ja neesi atradis vai atradusi (jā, arī sievietes spēlē golfu, ir pat īpaši dāmu turnīri) savu hobiju, tad pamēģini kaut vienu reizi uzspēlēt. "Jūrmala Golf Club & Hotel" iespējams to darīt vienam vai vienai un nebīties, ka kaut kas nesanāks, jo sākumā visiem "zaļajiem" personāls palīdz un izskaidro visu par bumbām, nūjām. Vēl labāk ir pirmo spēles pieredzi gūt kopā ar treneri, tas būs arī vērtīgi pavadīts laiks, jo visi "Jūrmala Golf Club & Hotel" treneri ir harismātiski profesionāļi ar bagātīgu pieredzi un sirsnīgu attieksmi pret jauniņajiem.

Turklāt tieši "Jūrmala Golf Club & Hotel" iespējams radīt skaistas laulāta pāra brīvdienas – izmēģinot golfa spēli, paliekot mājīgā, nelielā dizaina viesnīcā ar skatu uz golfa laukumu un baudot maltīti kluba restorānā. Ēdienos izmantotie dārzeņi un garšaugi tiek bioloģiski audzēti mazliet tālāk esošajā dārzā. Siltumnīcas ar tepat audzētiem gardumiem var pat redzēt tālumā.

Varbūt tu domā, ka šeit būs dārgas pusdienas vai vakariņas un ka te pulcējas tikai golferi? Tā nav! Daudzi speciāli brauc uz "Jūrmala Golf Club & Hotel" restorānu, lai baudītu maltīti svaigā gaisā ar skatu uz golfa laukumu zem klajas debess. Un cenas ir tādas pašas kā lielākajā daļā Rīgas. Populārākais ēdiens ir liellopa burgers ar pašceptu maizīti, kotleti un burvju mērcīti, kuras maģiskās sastāvdaļas šefpavārs nevienam neatklāj.

Labāko arhitektu veidots laukums

Lai sāktu spēlēt nopietni, visiem topošajiem golferiem jāiegūst "zaļā karte", kas ir teorētiskas un praktiskas apmācības, spēles noteikumu un golfa etiķetes izzināšana (piemēram, nedrīkst spēlēt džinsos, jābūt auduma šortiem, biksēm vai svārkiem un polo krekliņam – jāizskatās eleganti). Tā tas ir visur pasaulē. Taču, beidzot "Jūrmala Golf Club & Hotel" "zaļās kartes" apmācības kursu, tu varēsi divus mēnešus bez maksas spēlēt deviņu bedrīšu jeb Akadēmijas laukumā un divus mēnešus bez maksas izmantot inventāru. Un tas ir daudz! Nekur citur Latvijā šādas iespējas nav.

Pēc tam jau varēsi izaicināt sevi lielajā jeb 18 bedrīšu laukumā. Tevi noteikti interesē, kā 72 ha lielo "Jūrmala Golf Club & Hotel" laukumu vispār var izstaigāt. Te pieejamas speciālas golfa mašīnas, ar kurām vari pārvietoties pa laukumu. Ļoti liela uzmanība golfa laukumā tiek pievērsta tieši zālienam. "Jūrmala Golf Club & Hotel" svarīgākais darbinieks ir Vendija Obraiena (Wendy O'Brien) – dāma, kas rūpējas par zāliena un laukuma kvalitāti. Viņa ir golfa profesionāle no Anglijas, kas vairāk nekā 25 gadus strādājusi augstākā līmeņa golfa laukumos visā pasaulē un nodrošina vislabāko spēles kvalitāti.

Golfa zāliens – tas nav vienkārši nopļauts mauriņš. Svarīga ir gan zāles elastība, gan tās garums, un zāle tiek audzēta īpašos apstākļos. Starp citu, laukuma dīķi nav tikai skaistuma dēļ, bet golferu uzdevums ir, sitot bumbiņu tiem pāri, netrāpīt ūdenī. Arī smilšu bunkuri izveidoti interesantākai spēlei. Ne velti "Jūrmala Golf Club & Hotel" laukuma izveidē roku pielikuši labākie pasaules dizaineri, to veidojuši "Nicklaus Design" arhitekti, kas ir vieni no pazīstamākajiem golfa arhitektiem pasaulē. Starp citu, golfa kluba viesnīcā arī jūtama dizaineru roka un idejas, jo gaumīgo interjeru papildina nianses, kas vizuāli simbolizē golfa spēli. Un "Jūrmala Golf Club & Hotel" šogad nominēts Eiropas balvai kā labākais golfa laukums Latvijā.

Golfs Golfa ielā

Personāla laipnība un atsaucība nav tikai vārdi, bet patiesi jūtama "Jūrmala Golf Club & Hotel". Darbinieki katru golferi ne tikai sveicina, viņam ienākot pa durvīm, bet aprunājas, te jūtama ģimeniska noskaņa. Visi ir līdzvērtīgi – gan Latvijas čempions golfā, gan jaunatnācēja dāma, kas savam vīram pirmo reizi uzdāvinājusi golfa spēli dzimšanas dienā.

Tev droši vien rodas jautājums: cik ilgi tad varēs spēlēt, ja būsi ieguvis vai ieguvusi "zaļo karti"? Golfa sezona ir no aprīļa līdz oktobra beigām, un, ja ir silta ziema bez sniega, spēlēt iespējams arī ziemā. Taču tieši šajā klubā ir arī treniņu studijas, par kurām liecina uzraksts "Nebaidies no aukstuma". Tas nozīmē, ka "Jūrmala Golf Club & Hotel" var trenēties un spēlēt, izmantojot simulatorus, arī ziemā. Savukārt individuālajos treniņos var skatīt sevi spogulī, vērojot kustības un tā uzlabojot sitienu. Turklāt te iespējams virtuāli izspēlēt spēles populārākajos un lielākajos golfa laukumos pasaulē.

Interesanti, ka "Jūrmala Golf Club & Hotel" atrodas Golfa ielā 1. Tā ielu nodēvējuši kluba dibinātāji, kad tas būvēts. Ļauj sev būt pašam vai pašai "Jūrmala Golf Club & Hotel"!