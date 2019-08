Tukuma piekraste aicina ciemos 31.augustā

Tukuma piekrastes ciemi aicina pavadīt pēdējo augusta dienu jūras malā, iepazīstot Rīgas līča zvejnieku dzīvesveidu agrāk un tagad sešos zvejniekciemos, apmeklējot muzejus un ekspozīcijas, kas stāsta par vēsturi, un vietējos zivju pārstrādātājus, kas piedāvā kūpinājumus un visādi citādi pagatavotas zivis šodien. Savukārt vakarā aicina būt kopā Engurē uz Senās Uguns nakts ugunskura iedegšanu.

Šī būs jau 5.piekrastes akcija, kuru kopā ar ciemu zvejniekiem un zivju produkcijas ražotājiem, kā arī tūrisma un kultūras ļaudīm organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma birojs. Kas gan šogad sagaidāms akcijā?

Lapmežciemā jau no rīta – no pulksten 10.00 atvērts būs un viesus gaidīs Lapmežciema muzejs, kurš apmeklētājiem atvērts no šī gada sākuma un piedāvā jaunā un modernā ekspozīcijā iepazīt zvejnieku dzīves ikdienu senākos laikos līdz pat šodienai. Te būs interesanti gan lieliem, gan maziem. Būs interaktīvas spēles, saistītas ar putnu olām un piekrastes vārdu spēlēm, improvizēta spoguļzivtiņu uzvēršana uz irbiņa un radošas darbnīcas bērniem mākslinieces Ivetas Meieres vadībā. Muzeja apmeklējums šajā dienā būs bez maksas. Adrese: Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 27000380

Netālu no Lapmežciema muzeja izvietojies ģimenes uzņēmums "Reiņa zivis" (IK "Reinis B"), kurš arī gaidīs viesos ciemiņus. No pulksten 12.00 līdz 14.00 te būs iespējams ne vien iepazīties ar ražotni, bet arī piedalīties zivju kūpināšanas meistarklasē, nodegustēt produkciju un, protams, to iegādāties. Arī te apmeklējums bez maksas. Adrese: Gatera iela 6a, "Ķiršlejas", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 29219491, www.facebook.com/ReinisBLapmezciems

Turpat blakus – Ragaciemā kā vienmēr uz lielo iepirkšanos gaidīs Ragaciema zivju tirdziņš. Savukārt turpat blakus tirgum atrodas jauna tikšanās vieta – "Skudras" veikaliņš jeb "Satikšanās vieta Skudras". Tas ir Agneses Skudras izlolots sapnis, kas kas aizsākās pirms vairākiem gadiem ar pašas marinētām un kūpinātām vistiņām un nu ir izaudzis līdz bagātīgam produktu klāstam. Kā saka pati saimniece, ""Satikšanās vieta Skudras" ir domāta, lai mūsu klienti un ikviens gardēdis jebkurā dienā varētu atbraukt ciemos, noprovēt un iegādāties mūsu ražotos produktus tieši no mums." 31.augustā te no pulksten 13.00 būs nobaudāma īpašā "Skudras" zupa līdz kamēr katls tukšs. Tie, kas nofotografēsies uz īpašā veikaliņa fona un ar "foto" padalīties sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #SkudrasVeikaliņšRagaciemā, varēs baudīt zupu bez maksas. Adrese: Ragaciema zivju tirdziņš, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 29465745, www.facebook.com/satiksanasvietaSkudras

Vai zināt, no kā radies Apšuciema nosaukums? Visi domā, ka no apsēm, taču, kā izrādās, nosaukums cēlies no lībiešu valodas un tulkojumā nozīmējot 'laivu ciems'. Kāpēc un kā tā, to un arī citas interesantas lietas 31.augustā noskaidrot aicina Apšuciema bibliotēka jaunatvērtajā Apšuciema Zvejas un jūras kultūras mantojuma centra ekspozīcijā. Ieeja bez maksas. Adrese: "Apšuciema skola", Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 26249838

Ķesterciemā viesus no pulksten 16.00 atkal gaidīs viesmīlīgie hosteļa "Pludmalis" saimnieki, piedāvājot "launadziņu pludmalē", kā arī dažādus stāstus un aktivitātes jūras krastā no zvejnieku dzīves. Te būs arī īpašais piekrastes selfiju fotostūrītis. Adrese: "Mūrnieki", Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 29287271, www.pludmalis.lv

Engurē no pulksten 11.00 ciemiņus gaidīs "Engures tehnoloģiju centrs", kas par mājvietu izvēlējies bijušo Engures Mācītājmuižu. Te būs iespējams iepazīties ne vien ar Engures šīs vasaras jaunumu – izklaides iespējām ar SUP dēļiem un vietējo suvenīru un citu preču zīmolu "Pērle rada", bet arī piedalīties "Piejūras atmiņu fotogrāfiju darbnīcā" un radīt atmiņu kartiņu, izmantojot senu Cianotipijas tehniku vai "Marmora zīmju" darbnīcā, Marbling tehnikā izveidojot burvīgas kartiņas kā atmiņu no saulainās vasaras un jūras. Dalība darbnīcās bez maksas. Adrese: Jūras iela 66, Engure, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 26417818, www.perlerada.com

Savukārt pēcpusdienā ikvienu mazo piekrastes apceļotāju Engurē gaidīs uz leļļu teātra izrādi "Ķiplociņš uz pirātu kuģa". Tas būs stāsts par to, kā okeānā Ķiplociņš atrod zemūdens draugus, un, sadraudzējies ar Astoņkāji, viņš uzzin, ka uz zemes to gaida draugi – dārzeņi. Kādi bija Ķiplociņa piedzīvojumi, jādodas skatīties pulksten 16.00 Auniņparka estrādē!

Teijāters, kā saka cieminieki, būs arī Bērzciemā. Vietējās zvejnieksievas zvejnieku sētā "Dieniņas" (atpazīšanās zīme uz ceļa – izkārtne ar uzrakstu "Zivis nāciet sētā") izrādīs pašradīto iestudējumu "Tā bij' Bērzciemā". Te būs arī IK "Oskars Celkarts" gatavotās zivju produkcijas degustācija. Ieeja – simboliska: Ieeja 2,50 EUR kā ziedojums zvejnieku sētas "Dieniņas" attīstībai. Bērniem līdz 7 gadiem ieeja par brīvu, bet no 7 līdz 12 gadiem - 1 EUR. Adrese: "Dieniņas", Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 26676283, 29297982, www.dieninas.lv

Gan "Dieniņās", gan Bērzciema otrā galā – zivju kioskā "Skaras" pie Indras Zariņas (Adrese: "Skaras", Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 20236636) būs iespējams iegādāties zivju produkciju.

Dienas izskaņā, kad sāks jau krēslot, visus aicinām doties uz piekrasti pie Engures Dienvidu mola, kur notiks Senās Uguns nakts svinēšana un ugunskuru iedegšana. Sākums pulksten 21.30 ar muzikālu strūklaku šovu, kam sekos Uguns šovs. Lai nenosaltu, būs arī tēja.

Pavadi pēdējo augusta dienu Tukuma piekrastē – Lapmežciemā, Ragaciemā, Apšuciemā, Ķesterciemā, Bērzciemā un Engurē!

Vairāk informācijas, ko skatīt vēl Tukuma piekrastē - www.visittukums.lv , bet par piekrastes ciemošanās akciju - Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma birojā (tālrunis 28381255).