Vietas, kas ārstē ķermeni un ļauj atgūt jaunību: turp dodas cilvēki, kuriem nav izdevies izveseļoties citur

Liela darba slodze, stress, dažādas problēmas – apstākļi, bez kuriem nav iedomājama mūsu ikdiena. Tomēr, ja ir vēlēšanās atgūt gan fiziskos, gan dvēseles spēkus, nekur tālu nav jādodas – pietiek vien palūkoties tuvumā esošo kūrortu virzienā. Tāpēc aicinām iepazīties ar vietām Lietuvā, kurp jau simtiem gadu dodas tūkstošiem cilvēku, lai atgūtu spēkus.

Var gan izveseļoties, gan atjaunot spēkus

Nelielais, taču jau 19. gadsimta vidū ierīkotais kūrorts – Birštona – izsenis ir bijis pievilcīgs pat valdniekiem. Tiesa, ne tāpēc, lai atpūstos, bet gan izklaidētos. Agrāk turp medībās devās Lietuvas dižkunigaitis Vītauts Dižais, bet mūsdienās ierodas cilvēki, kuri vēlas atgūt spēkus. Un ne velti, jo kūrortā ir daudz avotu, kuru ūdens var izdziedināt dažādas slimības.

Piemēram, buvetē pie sanatorijas "Versmė", kuru vietējie dēvē par "Versminė", ūdens plūst no 270 metru dziļa urbuma. Pelēkā mūra ēka, kuras interjerā ir marmora rotājumi, dekoratīvi misiņa elementi, bet logos – vitrāžas, ir uzbūvēta vienlaikus ar sanatorijas "Versmė" kompleksu. Šī ir īpaša vieta. "Versminė" ūdens palīdz ārstēt dažādas gremošanas orgānu slimības – glāze silta minerālūdens, kas jāizdzer starp ēdienreizēm, palīdz cilvēkiem, kuri cieš no palielināta kuņģa skābes daudzuma. Savukārt vēss minerālūdens palīdz hroniska gastrīta slimniekiem. Ūdens jādzer 10–15 minūtes pirms maltītes.

Tiesa, ūdens ir ļoti sāļš, tāpēc buvetē tas tiek piegādāts atšķaidīts ar dzeramo ūdeni.

Apmeklētāji var smelties spēkus arī pievilcīgajā Dzeltenajā buvetē. Jau iztālēm pamanāmā, spilgtā sanatorijas "Tulpė" minerālūdens buvete ir īsta Vītauta parka rota. Vietējie apmeklētājus mudina baudīt ūdeni nesteidzoties, – šo ūdeni teju pirms gadsimta dzēris arī Lietuvas prezidents Antans Smetona un citi slaveni Lietuvas cilvēki.

Pēc atspirdzināšanās ar minerālūdeni buvetēs apmeklētāji var izbaudīt arī citus terapijas veidus – atliek vien doties uz blakus Vītauta parkam esošo Kneipa dārzu. Šis dārzs ir nosaukts Sebastiana Kneipa – mācītāja, dominikāņu mūka no Bavārijas – vārdā. 19. gadsimtā viņš radīja veselības veicināšanas sistēmu, kas ir balstīta uz pieciem pamatprincipiem: ūdeni, kustību, ārstniecības augiem, harmonijas terapiju un veselīgu uzturu. Šī metode palīdzēja arī pašam mācītājam izveseļoties no tuberkulozes un kļūt par personisko pāvesta ārstu.

Kneipa dārzā var izmēģināt trīs procedūras. Pirmā procedūra, ar kuru būtu ieteicams sākt dienu, ir "Kneipa kafija". Šīs procedūras laikā tiek atdzesētas rokās esošās kapilārās asinis, kurām, nokļūstot atpakaļ kopējā asinsritē, tiek aktivizēti ķermeņa imunoloģiskie procesi. Dārzā ir ierīkotas arī pēdu masāžas takas, – ieteicams sākt ar taku, kurā ir mīkstas smiltis, tikai pēc tam soļot pa akmentiņiem un čiekuriem. Pēc šīs dabiskās pēdu masāžas, kas iedarbojas uz visu organismu, ieteicams atvēsināties baseinā, veicot procedūru "Stārķa solis". Tiesa, pēc Kneipa vārdiem, ūdens procedūras vajadzētu veikt ar mēru, tāpēc nevajadzētu ļaut pēdām atdzistu par daudz. Uzreiz pēc šīs procedūras pēdas vajadzētu sasildīt, pavingrināt un uzvilkt siltas zeķes.

Ja dosieties uz Birštonas pilsētas parku, noteikti apmeklējiet arī minerālūdens iztvaikošanas torni "Druskupis" – vienīgo vietu Lietuvā, kur gada siltajā laikā svaigā gaisā var izbaudīt inhalācijas ar "jūras efektu". Šī būve ir izveidota no savvaļas augļu koku zariem, bet vakaros tajā iedegas krāsainas uguntiņas, tāpēc atrast labāku vietu atpūtai karstā vasaras dienā ir grūti.

Veselības aprūpes speciālisti apgalvo, ka sīkie sāļā ūdens pilieni, kas izplatās pat 50–80 metru rādiusā ap torni, palīdz izveseļoties no elpceļu slimībām vai no tām izvairīties. Turklāt tā ir vieta, kur var atgūt jaunību, jo ūdens pilieni izlīdzina ādu un padara to mirdzošu. Savukārt gaismas terapija palīdz atslābināties un nomierināties.

Dabas dāvāta veselība un skaistums

Senākais Lietuvas kūrorts – Druskininki – ar saviem ārstniecisko minerālūdeņu avotiem ir slavens jau vairākus gadsimtus. Viens no slavenākajiem avotiem tiek dēvēts par Skaistuma avotu, tā ūdens tiek izmantots Druskininku dziedniecības iestādē. Avotam šis nosaukums nav piešķirts nejauši. Stāsta, ka tas esot īsts jaunības eliksīrs.

Skaistuma avotu rotā arka – divu rokās sadevušos nimfu skulptūra. Vieni, skulptūras daiļuma apburti, metas pie tās fotografēties, citi – pagaršot vissāļāko kūrorta ūdeni. Taču to nedrīkst dzert, tajā drīkst tikai mazgāties.

Šo vietu apvij arī sena leģenda, kuru joprojām atceras Druskininku iedzīvotāji. Pēc viņu stāstītā, reiz kunigaitis bija devies uz Druskininkiem medībās. Pēc veiksmīgām medībām bija pieņemts pateikties dieviem, upurējot vanagu. Kunigaitis vanagam trāpīja, taču tas iekrita Nemunā. Valdnieks metās upē, lai izvilktu vanagu, taču nozuda Nemunas dzīlēs. Muižas kalpi un kunigaiša sieva, kura stāvēja upes malā, nosprieda, ka valdnieks ir noslīcis. Kunigaiša sieva sāka gauži raudāt, taču drīz vien kunigaitis laimīgi izpeldēja krastā, nesot bultas caururbto vanagu. Vietās, kur krita raudošās kunigaiša sievas asaras, mūsdienās plūst sāļie avoti.

Kaut arī daudzi šo leģendu uzskata tikai par izdomātu, speciālisti nevar noliegt kūrorta ūdeņu savdabīgās īpašības. Viņi apgalvo, ka ūdens, kas iegūts no avota 300 metru dziļumā, ne tikai atjauno ādu un padara to mirdzošu, bet arī palīdz cīnīties ar dažādām ādas slimībām – pat psoriāzi.

Kūrorts ir slavens arī ar Karoļa Dineikas parku, kura darbības aizsākumi meklējami starpkaru periodā – tagadējā parka vietā, sešus hektārus lielajā priežu mežā tika ierīkots ārstes Eugēnijas Levickas saules, gaisa un vingrošanas procedūru parks, kuru veidoja divi atklātie peldbaseini pieaugušajiem, viens – bērniem, divi āra solāriji un vairāki vingrošanas un sporta laukumi. Šis parks bija arī viens no pirmajiem nūdistu parkiem Eiropā. Tur cilvēki vingroja bez apģērba, lai kļūtu veselāki, kustoties saulē un norūdoties vējā.

Druskininkos šis parks bija ļoti iecienīts – sezonas laikā to apmeklēja aptuveni trīs tūkstoši cilvēku. Tomēr pēc Otrā pasaules kara parks panīka.

2015. gadā pēc Karoļa Dineikas iniciatīvas ārstnieciskās fiziskās kultūras un klimata terapijas parks tika atjaunots. Mūsdienās burvīgajā dabas stūrītī lieliski iekļaujas lakoniskās, dabiskumu izstarojošās būves, sporta un atpūtas vietas, tur var izbaudīt arī peldi Ratnīčas upes kaskādēs. Parkā tiek turpināta ārstēšana ar gaisu, ūdeni un sauli un apmeklētāji tiek aicināts izbaudīt unikālās procedūras: pastaigu pa īpaši veidotām pastaigu takām, peldi kaskādes peldvietās un pirts procedūras, jonu terapiju, sauli un mieru terasēs, pēdu masāžu akupresūras baseinā.

Dineikas veselības parks ir piemērots visu vecumu interesentiem un personām ar dažādām vajadzībām. Parkā ir ierīkotas arī šūpoles cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ilgtspējīga tūrisma projekts "Kūrortu mantojums viedi" aicina apskatīt un iepazīt Lietuvas kūrortus, kuri pārsteidz ne tikai ar objektiem, kas liecina par interesantiem notikumiem, bet arī dabas brīnumiem. Kūrortus vari iepazīt šeit: https://www.lietuvoskurortai.lt.