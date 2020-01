Kā vērtējat pašreizējo ekoloģisko situāciju Donabasā?

Gandrīz katrā Ukrainas reģionā ir ekoloģiski ģeoloģisko problēmu komplekts. Nenovēršamākie ir kalnrūpniecības rajonos, jo tur ir iznīcināta pazemes sistēma. Iznīcināta ar kādreizējām padomju laiku barbariskajām metodēm.

Šobrīd mēs nezinām, kas notiek Donbasa pazemes ūdeņos. Jāsaprot, ka vilcināšanās ar katru mēnesi kalnu rūpniecības zonas bīstamību pastiprina. Nākotnes stabilizējošie pasākumi būs aizvien grūtāki un dārgāki. Būs jāsāk no nulles. 2018. gadā Ukrainas ekoloģijas ministrs Ostaps Semeraks biedēja pasauli ar raktuvju “Junkom” izraisītu radioaktīvo piesārņojumu, bet viņš ne reizi neieminējās par to, kā sākt ekoloģiskās situācijas monitoringu Donbasā.

Kas pašlaik notiek radioaktīvajās raktuvēs “Junkom”?

Mehāniska šahtas appludināšana. Mūsu galvenais uzdevums – izsekot, kurā virzienā pārvietojas ūdens, un uzlabot sistēmu, kā tiek mērīts radionuklīdu līmenis tajā. Tā nebūs “Černobiļa”, tomēr līdz ar cēziju un stronciju parādīsies novirzes radioaktīvā fona līmenī.

Vēl vasarā, kā mums izdevās uzzināt telefona sarunā, ūdens bija 400 metru līmenī. Radioaktīvā kapsula (izveidojusies pēc “miera laikā” īstenota pazemes kodolsprādziena 1979. gadā – red.) bija 903 metru līmenī. Tā jau sen bija appludināta, turklāt ar ātrumu, kas piecas sešas reizes lielāks par parasto. Tā kā “Junkom” ir starp raktuvēm “Poltavskaja” un “Krasnij oktjabrj”, tās tika appludinātas vēl agrāk, ūdens līmenis šajā “glāzē” ātri kāpa.

Kā mēs uzzināsim vai sapratīsim, ka pēc kodolsprādziena izveidojusies kapsula sākusi noārdīties vai jau sadrupusi?

Tā neizbēgami noārdīsies, jo ieži izšķīdīs. Kā tika noskaidrots deviņdesmitajos gados, kapsulas rādiuss ir ap sešiem septiņiem metriem. Tie ir apmēram 500–600 kubikmetri radioaktīvi piesārņota ūdens. Turpinājumā sekos lēna izdalīšanās no pārstiklotās masas. Tas būs piesārņojuma papildu faktors, bet tomēr izdalīšanās nebūs tik strauja kā Černobiļā. Un te ir jautājums, par ko runāju, Maskavā tiekoties ar uzņēmumu “VNIPIpromtehnologiji”, kurš savulaik projektēja sprādzienu “Junkom” un piedalījās arī appludināšanas plānošanā. Es viņiem teicu: “Puiši, tur ir ne tikai filtrācijas kustība, bet arī izplūšanas pa raktuvēm hidrauliskais faktors. Vēlāk, izejot ārpus raktuvju kontūras, tas viss, protams, atkal atdursies filtrācijas kustībā un iekļūs reģionālajā ūdens plūsmā!” (“Zem Donbasa Centrālā kalnu rajona pazeme ir gadu desmitiem caurumota – gluži kā Šveices siers. Radioaktīvais ūdens pa vecajām raktuvju ejām var plūst lejup. No augstās Jenakijevas daudz zemākās Toreckas virzienā, no DTR uz Ukrainas kontrolēto teritoriju,” prognozē Jakovļevs – red. piez.).

Trīsdesmit gadu laikā radioaktivitātes līmenis, protams, ir krities, vēl pēc trīsdesmit gadiem no šīs problēmas mēs varētu atvadīties. Taču monitoringa sistēmai ir jādarbojas, lai paredzētu iespējamos riskus.

Vai Krievija tos nav aprēķinājusi?

Aprēķināja. Nopietnas institūcijas, ar kurām sadarbojos Černobiļas dienās. “VNIPIpromtehnologiji”, Ļeņingradas kalnu institūts, ir arī citas. Viņi paredzējuši gandrīz visu. Viņu scenāriju var dēvēt par konservatīvu. Taču ir jāredz papildu piesārņojuma risks ar radionuklīdiem. Pazemes ūdeņu piesārņojuma papildu faktors — tāds pastāv. Te jārunā ne tikai par zinātnisko, bet arī morālo atbildību, jo runa ir par plašām teritorijām ar lielu iedzīvotāju blīvumu.