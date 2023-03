Kā iepirkties internetā tāpat kā parastā veikalā? Neliela viltība, lai ātrāk saņemtu pirkumus

Pandēmijas dēļ daudzi bija noilgojušies pēc saskarsmes klātienē, tāpēc ar prieku devās uz klātienes veikaliem, tomēr iepirkšanās internetā kļuvusi par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Augot pasaules e-komercijas tirgum, patērētāji veido savus preču saņemšanas standartus. Tātad – kāpēc, klientu izglītības līmenim ceļoties, tieši pakomātiem ir potenciāls kļūt par pirmo izvēli sūtījumu saņemšanai? Un kādas problēmas tie var palīdzēt atrisināt uzņēmējiem?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sagaidīt sūtījumu piegādi kļūst arvien grūtāk

Starptautiskais sūtījumu piegādes uzņēmums "Venipak" veicis aptauju jaunu cilvēku vidū jeb vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Tika noskaidrots, ka 29% respondentu Latvijā iepērkas interneta veikalos vairākas reizes mēnesī, savukārt reizi mēnesī – 19%. Vaicāti, vai pēc pandēmijas ierobežojumu atcelšanas biežāk apmeklē klātienes veikalus, lielākā daļa jeb 52% iedzīvotāju atbildēja apstiprinoši, taču vienlaikus norādīja, ka turpinās iepirkties arī tiešsaistē.

Taču iedzīvotāju izvēle, kā saņemt internetā iegādāto, mainās. Tāpat kā pērn, lielākā daļa no mums vismaz reizi mēnesī dodas izņemt paku pasta nodaļā, tomēr šogad retāk izvēlamies preces saņemam fiziski tirdzniecības vietā. Aptaujā noskaidrots, ka lielākā daļa jeb 56% pērn un 59% šogad nekad nesaņem personiskos sūtījumus darbavietā. Taču vislielākās pārmaiņas vērojamas paku piegādē uz mājām. Šogad 25% respondentu nosauca šo piegādes veidu par savu pirmo izvēli, lai gan pērn šis rādītājs sasniedza 32%.

" No vienas puses, karantīnas ierobežojumu atcelšana ir devusi lielāku brīvību un izvēles iespējas, no otras puses, mums ir arvien mazāk un mazāk laika. Cilvēki retāk grib gaidīt mājās, līdz kurjers piegādās sūtījumu, kā arī neviens nevēlas sēdēt satiksmes sastrēgumos, esot ceļā pēc preces uz fizisko tirdzniecības vietu, utt. Iespējams, mēs vairs nepasūtām sūtījumus ar piegādi darbavietā, jo esam tur daudz retāk nekā pirms pandēmijas, tāpēc negribam atlikt saņemšanu uz vienu vai vairākām dienām. Pircēju uztverē e-komercija arvien vairāk līdzinās parastai tirdzniecības vietai, kur prece nonāk mūsu rokās, tiklīdz samaksājam par to. Mūsu statistika liecina, ka 78% klientu sūtījumu tiek izņemti no pakomātiem 24 stundu laikā," tendences skaidro "Venipak" tehniskais direktors Konstantīns Fedorcovs.

Ieguvumi klientiem un videi

Statistika liecina, ka 2021. gadā visplašākais pakomātu tīkls bija Eiropā. Centrāleiropā un Austrumeiropā visplašākais tīkls ir Polijā, Lietuva ieņem ceturto vietu un krietni apsteidz kaimiņvalstis Latviju un Igauniju, kas pērn ierindojās attiecīgi astotajā un devītajā vietā.

"Var teikt, ka pakomāti visā pasaulē svin desmit gadu jubileju un šajā laikā ir ļoti pilnveidoti. Taču klientu vēlmes ir mainījušās vēl vairāk. Sākumā pakomātus uzskatīja par vienkāršām kastēm paku glabāšanai, bet tagad tie ir regulāro pircēju prioritārā izvēle sūtījumu saņemšanai. Klienti izvirza arvien augstākas prasības ātrumam, ērtībām, piegādei, vislabāk – tajā pašā dienā, un tamlīdzīgiem aspektiem," saka Fedorcovs.

Tāpat viņš stāsta, ka pasaulē jau tiek izmantoti pakomāti, kam ir, piemēram, dzesēšanas funkcija, un tas nozīmē, ka tuvākajā laikā varēsim izņemt no tiem ne tikai tādus pirkumus, kas nebojājas, bet arī pārtikas produktus. Tas vēl vairāk atvieglos steidzīgo pilsētnieku ikdienu, savukārt pircējiem, kas dzīvo tālākās vietās, būs vieglāk internetā iegādāties tādus pārtikas produktus, kas līdz šim bija nepieejami.

"Paplašinoties pakomātu tīklam, izrādījās, ka šāds piegādes veids ir arī daudz draudzīgāks videi. Kurjeri, apstājoties vienā pieturā un atstājot lielu skaitu paku, samazina izplūdes gāzu daudzumu, tā vietā, lai katru paku piegādātu mājās. Turklāt pakomātu lielums ir viegli pielāgojams klientu mainīgajām vajadzībām. Mēs, "Venipak", paši piedalāmies pakomātu projektēšanā, izstrādē un ražošanā, kā arī uzņēmumā izstrādājam programmatūru, tāpēc varam ātri samazināt vai palielināt jebkura mūsu pakomāta skapīšu un lokāciju skaitu. Šāda efektivitāte ir ne tikai draudzīga videi, bet arī klientu maciņam," saka "Venipak" tehniskais direktors.

Pakomāti kļūst līdzīgāki

Konstantīns Fedorcovs pauž, ka, domājot par pakomātu efektivitāti un sūtījumu izņemšanas ātrumu, pērn "Venipak" tehniskā nodaļa izstrādāja īpašas durtiņas, kuras var atvērt ar QR kodu. Šogad plānots turpināt pakomātu uzlabošanu, ņemot vērā vides aizsardzības principus: uzņēmums samazina papīra izmantošanu, piemēram, uzlīmju drukāšana pakomātos tiek pārcelta digitālajā vidē.

"Kad izstrādājām bezkontakta pakomātus, dabiski tika atrisināta problēma ar pieskaršanos virsmām, kas ir sevišķi aktuāls jautājums ziemā. QR kods novērš nepieciešamību saldēt rokas, ievadot PIN kodu, un, pats galvenais, tādējādi varam izvairīties no baktērijām un vīrusiem, kas atrodas uz skārienvirsmām, ko pierādīja mūsu pasūtītais pētījums. Taču jāņem vērā, ka ir klienti, kuri vēl arvien piesardzīgi izturas pret īsziņā saņemto saiti, kas ģenerē QR kodu, kad uz tās noklikšķina. Varu apliecināt, ka "Venipak" īsziņā iegūtā saite ir pilnīgi droša. Pēc noklikšķināšanas uz tās nav jāievada nekādi dati, tāpēc jūsu konfidenciālā informācija netiek apstrādāta," skaidro uzņēmuma IT un tehniskais direktors.