"Re:Baltica" žurnāliste, Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes locekle Evita Puriņa raidījumā "Kāpēc" izteicās: "Būsim godīgi, šī ir ļoti specifiska pārbaude, kurā tiek prasīta atbildība no vērtēšanas komisijas locekļiem, kaut gan tas nekur nav paredzēts. Mēs to uztveram tā – jā, nupat bija raksts. Protams, gan jau jūs pati to arī zinājāt, ka tas raksts top, jo partijas "Latvijas Attīstībai" viens no līderiem Juris Pūce to zināja un bija ļoti satraucies pirms publicēšanas, un tur nebija labas lietas. Un mēs, protams, redzam to laika sakritību, ka šī ļoti specifiskā, tiešā un netradicionālā pārbaude nāk vienā laikā ar šo rakstu. Un jums ir saistība, jūsu vietniecei ir saistība, viņa ir šīs partijas ziedotāja un radiniece vienai ilggadējai partijas direktorei. Nu tie fakti saliekas kaut kādā puzlē. Protams, ka jūs to visu noliegsiet, bet mums ir tiesības to puzli šādā veidā redzēt!"