"Citos apstākļos es to vērtētu citādi, bet šobrīd neuzskatu, ka tas būtu nepareizi, ka valsts apmaksāti mediji paliek tikai latviešu valodā ar piebildi, ka ar laiku to varēs diezgan viegli slēgt," piektdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" atzina NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (StratCom) direktors Jānis Sārts. Savu viedokli viņš pārskatījis vairāku apsvērumu dēļ – gan tāpēc, ka, viņaprāt, mākslīgais intelekts jau pārskatāmā nākotnē ļaus jebkuru saturu translēt jebkurā valodā, gan arī tāpēc, ka Krievija valodu arvien vairāk un vairāk mēģina pārvērst par vienu no saviem ieročiem.