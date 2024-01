Pieņemta partnerības pakotne un ratificēta Stambulas konvencija . Praidi vairs nevienu neizbrīna un ar kakām neviens vairs nemētājas. Tomēr joprojām homoseksuāli cilvēki – īpaši sabiedrībā zināmas sejas – savu orientāciju no citiem slēpj. Kāpēc tā? Pilns raidījuma ieraksts redzams "Delfi" satura abonentiem.

Kārlis Streips un influencerus pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes doktorants Deniss Ševeļovs atklāj, kā paši iznākuši no skapja – gan savai ģimenei, gan publiski atzīstot, ka ir homoseksuāli. Kad astoņdesmito gadu beigās Streips ieradās Latvijā, viņam bija pamatota sajūta, ka ir šeit vienīgais gejs, lai gan tas tā, protams, nebija.

Ševeļovs savai mātei bija pateicis, ka ir homoseksuāls, taču baidījās to atzīt tēvam. Šis temats viņa ģimenē joprojām ir mulsinošs. Viņš zina daudzus gados vecākus gejus, kuri jau pieraduši slēpties un dzīvo melos visu savu mūžu, daudzi pat apprecas un rada bērnus sievām.

Abi kungi spriež arī par pašmāju sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri turpina sēdēt skapī un nenāk laukā. Streips reiz Operas direktoram Andrejam Žagaram un kritiķim Normundam Naumanim vaicājis, kāpēc viņi slēpj, ka ir homoseksuāli. "Viņi gandrīz vienā balsī atbildēja – mamma par to nezina! Es padomāju, ka mammas nemēdz būt stulbas! Ja tev tagad ir 45 gadi, tev nekad nav bijusi draudzene un tu esi publiski fotografēts ar ļoti skaistiem vīriešiem... Pieļauju, ka pat vistupākā mamma kaut ko būs drusku sapratusi," saka Streips.

Pirms diviem gadiem Kronbergs portālā "Delfi" publicēja tādu kā neoficiālo Latvijas geju sarakstu, aicinot citus beidzot iznākt no skapja. Vai tam bija sekas? Arī par to raidījumā "Par TO pašu"!