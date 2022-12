Bagātnieki var nopirkt čempionātu, bet ne izlasi – žurnālisti ironizē par Kataras izgāšanos PK 2022

Par daudzajiem skandāliem, kas saistīti ar to kā Katara ieguva čempionāta rīkošanas tiesības, vārda brīvības ierobežošanu un fanu sadzīves apstākļiem rakstīts jau gana daudz, bet mazāk pamanīts palicis kāds cits fakts – Katara tagad kļuvusi par pirmo mājinieci Pasaules kausu vēsturē, kas zaudējusi visās trīs grupu turnīra spēlēs, pie tam guvusi tikai vienus vārtus. "Bagātnieki var nopirkt čempionātu, bet futbola izlasi bagātnieki nopirkt nevar," raidījumā "Aizmugure" mājinieku sniegumu rezumēja žurnālists Agris Suveizda.

Katara, kura turnīra rīkošanai iztērējusi vairāk nekā 200 miljardus ASV dolāru, Pasaules kausu sāka ar 0-2 zaudējumu Ekvadorai, turpināja ar 1-3 zaudējumu Senegālai, un pabeidza ar 0-2 zaudējumu Nīderlandei. Turnīra vienīgos vārtus mazās arābu valstiņas labā guva Ganā dzimušais Mohameds Muntari. Katara arī kļuvusi par tikai otro Pasaules kausa uzņēmēju vēsturē, kuras komanda nav iekļuvusi izslēgšanas spēlēs – pirmā šādu antirekordu uzstādīja Dienvidāfrika 2010. gadā. "Kopumā, loģiski spriežot, tas bija gaidāms. Biju gaidījis lielāku pretestību pirmajā spēlē pret Ekvadoru. Pārējās spēlēs jau īpašu pārsteigumu vairs nebija," teica Suveizda.

"Izlases sniegums ļoti iederas stāstā par Kataras Pasaules kausu," piebilda žurnālists Jānis Bendziks.

Kopumā šajā raidījuma "Aizmugure" epizodē pievērsāmies analīzei par to, kā pagājis grupu turnīrs, un kādi interesantākie izlašu dueļi gaidāmi izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Čempionāta A grupā, kurā spēlēja arī mājiniece, ar īpaši ātru un bezbailīgu futbolu izcēlās Senegālas izlase, atzīmēja Bendziks. Tās iekļūšana izslēgšanas spēlēs priecē arī Senegālas atraktīvo fanu dēļ. 02:05

B grupā tālāk soļo ASV un Anglija. ASV komanda ir būvēta līdzīgi, kā komandas būvē sporta fani datorspēlēs, atzīmēja Bendziks – jauni talantīgi spēlētāji, ātrs futbols un viens vai divi izteikti līderi. Nīderlandes gaidāmais mačs pret ASV izlasi tikmēr varētu būt īpaši intriģējošs – kaut Eiropieši ir favorīti, ASV varētu pārsteigt, piebilda Suveizda. Angļu sniegums atstāj vielu kritikai, tomēr izslēgšanā pret Senegālu tā ir neapšaubāma favorīte. 06:46

C grupa kļuva intriģējoša ar drāmu – kā noteikt, vai iekļūšanu izslēgšanas spēlēs pelnījusi Polija vai Meksika? Bija tuvu tam, lai nāktos skaitīt, kura no abām komandām saņēmusi mazāk dzelteno kartīšu, tomēr Saūda Arābija pamanījās pēdējā mača ar Meksiku minūtē iesist vārtus, tādējādi nodrošinot Polijai vietu astotdaļfinālā un izvairoties no "skaitīšanas". Bendziks atzīmēja, ka Meksikas spēle šķitusi atraktīvāka, bet izslēgšanas spēlēs lielā intriga ir par superzvaigžņu sniegumu, tādēļ Polija ar Robertu Levandovski ir intriģējošāks cīnītājs. 08:57

D grupā Francija, kurai vieta izslēgšanas spēlēs jau garantēta, mačā pret savu bijušo koloniju Tunisiju laukumā laida rezervistus, un par to samaksāja ar zaudējumu 0-1. No tā gan lielus secinājumus izdarīt nevar, uzsvēra Bendziks, jo, ja spēle būtu izšķiroša, Francijas sniegums būtu pavisam citāds. Suveizda kā savu lielāko pārsteigumu tikmēr atzīmēja Austrālijas izlases sniegumu, kura ar uzvaru pār vāji spēlējošo Dāniju, nodrošināja sev tikšanos ar argentīniešiem izslēgšanas mačā. 12:04

E grupā izšķirošais mačs starp Horvātiju un Beļģiju sākas šodien pulksten 17.00. Suveizda to izcēla kā visa grupu turnīra "naglu", bet Bendziks atzīmēja, ka Beļģijas izlase šobrīd jau asociējas ar nodzītu zirgu, kas pats īsti vairs lielus sasniegumus nemaz negrib. 16:11

F grupā Vācijas zaudējums Japānai saglabājis zināmu intrigu, tomēr vāciešus visticamāk izglābs Spānija, paredzēja žurnālisti. Proti, ja Spānija zaudētu Japānai, izslēgšanas spēlēs iekļūtu Japāna, ne Vācija, bet tā, kā arī spāņi vēl cīnās par punktiem, viņu klupiens pret Japānu ir daudz mazāk ticams. Protams, teorētiski arī paši vācieši var sev vēl sabojāt dzīvi spēlē ar Kostariku. 18:13

Tikmēr G un H grupās interesantākā šķiet politiskā intriga – Serbija jau izpelnījusies nosodījumu, izkarot savas komandas ģērbtuvē karogu, ar karti, kurā Kosova attēlota kā daļa no Serbijas. Tas gaidāmajā mačā varētu motivēt Šveices izlasi, kurā spēlē vairāki Kosovas albāņu izcelsmes futbolisti. Tikmēr Dienvidkoreja kļūs par pirmo komandu Pasaules kausa vēsturē, kas maču aizvada bez galvenā trenera – Paulu Bentu pēc strīda ar tiesnešiem tika parādīta sarkanā kartīte un maču pret savu dzimteni Portugāli būs jāskatās no tribīnēm. 19:11

Pievēršoties daudz apspriestajiem vārtiem, kuri tika pieskaitīti portugāļu superzvaigznes Krištianu Ronaldu komandas biedram, "noskaužot" viņam jaunu Pasaules kausa rezultativitātes rekordu, Suveizda pajokoja, ka "vajadzēja matus vairāk sacelt ar želeju", lai bumbā esošie sensori tomēr fiksētu viņa pieskaršanos tai. Bendziks tikmēr atzīmēja – interesanti redzēt kā zvaigzne ar tik izcilu karjeru, joprojām tik ļoti pārdzīvo par atsevišķu epizodi. 28:00

Abi žurnālisti gan beigu beigās atzina – līdz pusfinālam neviens no pastarīšiem, visticamāk, neaizcīnīsies. Tas, ka daudzi favorīti grupu turnīru aizvadījuši vāji, neko vēl nenozīmē. 33:49

