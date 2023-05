Sējējs: 'Lai Latvija uzvarētu, vārtsargam 'jāstāv uz galvas''

"Paši ziniet – lai Latvija veiksmīgi nospēlētu, vārtsargam ir "jāstāv uz galvas", jāizdara kaut kas vairāk, nekā tikai jānoķer "savas" ripas," tā raidījumā "Aizmugure" teica Normunds Sējējs, jautāts par Latvijas neveiksmju iemesliem pasaules hokeja čempionāta pirmajās divās spēlēs. Mūziķis un amatierhokejists Kurts Fridrihsons piekrita, ka pret Kanādu Latvija spēli sākusi "aizdomīgi mierīgi".

Jau vēstīts, ka pirmajās divās pasaules čempionāta spēlēs Latvija piedzīvoja divus zaudējumus pamatlaikā – 0 pret 6 Kanādai un 1 pret 2 Slovākijai. Nākamā izlases spēle notiek 15. maija vakarā pret spēcīgo Čehiju – vienīgo hokeja lielvalsti, kuru Latvija pasaules meistarsacīkstēs nekad nav uzvarējusi.

Fridrihsons, kurš pats sargā vārtus amatieru hokeja komandā, atzina, ka pret Kanādu Latvijai bija jābūt gatavākai. Kaut Ivars Punnenovs spēles pašā sākumā ielaida divus vārtus un tika nomainīts, Fridrihsons atzina, ka viņa kā pirmā vārtsarga izvēle bijusi loģiska – visiem trim Latvijas vārtu vīriem šogad bijusi laba sezona klubos, bet Ivars visilgāk, visu sagatavošanās ciklu, pavadījis kopā ar izlasi.

Sējējs piekrita, ka izlases trenera vietā būtu rīkojies līdzīgi, kā pirmo vārtsargu liekot Punnenovu, jo Artūrs Šilovs bija tikai tik tikko ieradies no Ziemeļamerikas. Vienlaikus Punnenova sniegums pārbaudes spēlēs Sējējam nebija šķitis ļoti pārliecinošs: "Teikšu godīgi, skatījos visas pārbaudes spēles, nu neatstāja Ivars ļoti pārliecinošu iespaidu. Negribu teikt, ka viņš slikti stāvēja, bet paši ziniet – lai Latvija veiksmīgi nospēlētu, vārtsargam ir jāstāv uz galvas, jāizdara kaut kas vairāk, nekā tikai jānoķer "savas" ripas."

Sējējs arī kritizēja pārbaudes spēļu pretinieku izvēli pirms pasaules čempionāta – tie esot bijuši pārāk vāji, lai patiesi pārbaudītu mūs izlases spējas. Latvija mērojās spēkiem ar Poliju, Angliju, Dāniju un Šveici. Kaut Šveice ir starp pasaules hokeja lielvalstīm, liela daļa tās pārbaudes spēļu sastāva uz čempionātu nav paņemta līdzi. "Es uzskatu, ka nevajag baigi daudz, bet vismaz tuvāk čempionātam vienu, divas spēles ar spēcīgākiem pretiniekiem, lai pārbaudītu saspēles. Tāpat ar mašīnu, kad tu brauc ar pirmo ātrumu, vai pēc tam ieliec trešajā vai ceturtajā? Tomēr ir meistarīgākas komandas, citi ātrumi. Mēs jau pret Kanādu redzējām, tikko bija bišķiņ ātrāk, kanādieši gāja virsū, tā piespēles gāja slidās, uz muguras, piekliboja saspēle. Tu viņu nevari dabūt, ja nav bijis spēcīgs pretinieks pirms tam," pauda Sējējs.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:



Fridrihsons atzina, ka Kanādai hokejs ir asinīs, un nekad nevar rēķināties, ka to var uzvarēt tikai uz tā rēķina, ka komanda nav paguvusi saspēlēties. Sējējs atzina, ka Kanādas izlase šogad labi nokomplektēta, un tai bijusi laba treniņnometne Ungārijā, kurā pagūts saspēlēties. 07:11

Sējējs atzina, ka spēlē pret Slovākiju Šilovs "vilcis" komandu, bet aizsargi nokļūdījušies. "Skatījos spēli un domāju – kaut ātrāk pārtraukums, kaut ātrāk pārtraukums, lai var "iedot iekšā", lai sāk kustēties, normālā vīriešu valodā parunāt," viņš iejutās trenera lomā. Fridrihsons piebilda, ka par labu nenāca arī pirms čempionāta plaši apspriestās slovāku sastāva problēmas, kas dažiem varēja iedēstīt ideju, ka šogad šo komandu noteikti var "paņemt". 09:56

Latvijas pirmo divu spēļu rezultativitātes statistika nav iepriecinoša – ielaisti astoņi vārti, iesisti tikai vieni. Sējējs gan aizrādīja – neko diži vairāk arī nav ko gaidīt. Izlasē ir daži uzbrucēji, kuri regulārajā sezonā klubos guvuši vairāk nekā 20 vārtus, bet lielākajai daļai tie 50 spēlēs bijuši zem desmit – gaidīt no viņiem tagad pa vārtiem katrā spēlē nav nekāda pamata. 20:46

Čehi spēlē ļoti tehnisku, akadēmisku hokeju – ja Latvija mēģinās likt pretī to pašu, tad zaudēsim meistarības dēļ, brīdināja Sējējs. Viņš ieteica ņemt piemēru no slovākiem, kuri, kaut zaudēja, bija atraduši efektīvu veidu kā cīnīties ar čehiem. Proti, vajag uzturēt ātrumu un spēlēt "korpusā", kas čehiem nepatīk. Fridrihsons pievienojās, ka čehiem ir ļoti spēcīgas skaista kombināciju hokeja tradīcijas, bet brīdināja, ka viņi mīl arī "netīru" spēli – no tā ir jāuzmanās. 27:51

