Diskusija: Z, Y un X paaudžu satikšanās darba tirgū. Ieguvumi un izaicinājumi

Ko sagaida darba devēji no saviem jaunajiem darbiniekiem? Kādas ir skolēnu, kas jau pēc pāris gadiem pievienosies darba tirgum, gaidas? Vai tās ir līdzīgas vai atšķirīgas, ņemot vērā to, ka darba tirgū satiekas dažādas paaudzes ar dažādu izglītību un arī laikmeta pieredzi? Cik sarežģīti vai vienkārši ir izvēlēties savu profesiju, un ko darba tirgus Latvijā spēj piedāvāt? Par to Monika Cālīte "Delfi" un "Junior Achievment Latvia" rīkotā diskusijā pulksten 13.00 runā ar izglītības ekspertiem, darba devējiem un pašiem jauniešiem.

Diskusijā piedalās izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvia" valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns, lielākā privātā darba devēja "Maxima Latvija" personāla vadības direktore Inga Šeninga, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes doktorante Linda Saulīte un "Printful" programmētājs, kurš, savulaik, piedalījies Ēnu dienā un tagad strādā profesijā Emīls Romanis.

Diskusijā īpašu uzmanību vēršam uz dažādu paaudžu atšķirīgajām gaidām un pieredzi, jo darba tirgū šobrīd satiekas 1960.-1981. gadā dzimusī X paaudze, 1982.-1996. gadā dzimusī Y paaudze jeb "mileniāļi un 1997.-2012. gadā dzimusī tā dēvētā Z paaudze. Diskusijā pievēršamies jautājumiem par to, kas interesē Z paaudzi, ko sagaida X, Y paaudze jeb darba devēji, kādas ir pieprasītākās prasmes un kādas ir jauniešu cerības attiecībā pret pirmo darba vietu un vidi tajā.

Kā liecina izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvia" februārī veiktā skolēnu aptauja, pārliecinoši savu profesiju ir izvēlējušies vien 45% aptaujāto, kamēr vairāk kā puse atzīst, ka par piemērotāko profesiju vēl domā, turklāt viena ceturtā daļa jeb 26% arī norāda, ka pašlaik tiem trūkst informācijas, lai izdarītu izvēli.

Vienlaikus 70% skolēnu norāda, ka šogad grasās piedalīties Ēnu dienā, un 50% piekrīt, ka Ēnu diena ir laba iespēja uzzināt par izvēlēto profesiju vairāk, iepazīties ar darba devēju prasībām un apjaust prasmes, kuras nepieciešams attīstīt izvēlētājā darba vietā.

Šogad arī "Delfi" piedāvās ielūkoties savā ikdienā piedaloties Ēnu dienā. Seko līdzi enudiena.lv jaunumiem un piesakies "Delfi" vakancēm, ja vēlies uzzināt, kā strādā Latvijā vadošais ziņu medijs!