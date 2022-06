KNAB priekšnieks: partiju 'melnās kases' ir sen pagājis laiks

Kopš ieviesta jaunā politisko partiju finansēšanas sistēma un tās saņem arī valsts finansējumu, partiju "melnās" kases ir "sen pagājis laiks", intervijā žurnālistei Olgai Dragiļevai "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" sacīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks, kurš ceturtdien ievēlēts amatā uz otro termiņu. Tiesa, pašreizējā partiju finansēšanas sistēmā ir arī trūkumi, viņš piebilda.

"Izvērtējot pagājušā gada rezultātus, mēs redzam, ka esam panākuši, ka ziedojumu apjoms samasinās. Ziedojumu apjoms no katras fiziskas personas ir ierobežots, sevišķi tām politiskajām partijām, kas saņem valsts finansējumu. Līdz ar to naudas, kas nāk no ārpuses, loma politikā ir samazinājusies. Ir palielinājusies tā finansējuma loma, kas nāk no valsts, un politisko partiju atkarība no ārpuses ir samazinājusies. Tas ir liels pluss," norādīja Straume.

Vienlaikus viņš norādīja, ka striktā regulējuma dēļ partijas var iekulties nepatikšanās ar KNAB, pašas par to pat nenojaušot. Proti, partija, kura saņem valsts finansējumu un atrodas Saeimā, var no vienas fiziskas personas gadā saņemt ziedojumos ne vairāk kā 2500 eiro. Tādējādi viegli var veidoties situācija, kad politiskais spēks saņem ziedojumu, kurš nemaz nav likumīgs, piemēram, kāds ziedotājs iemaksājis līdzekļus, kas nepieder viņam, vai arī ziedojis vairāk nekā var atļauties, pārsniedzot 30% no Valsts Ieņēmumu dienesta konstatētiem ziedojumiem par iepriekšējo kalendāro gadu. Konstatējot šādus pārkāpumus, KNAB pieprasa partijai šos ziedojumus iemaksāt valsts budžetā, taču priekšvēlēšanu periodā nauda, iespējams, jau ir iztērēta.

"Partija labticīgi pieņem šos ziedojumus, slēdz līgumus par pakalpojumiem, un tad atnāk KNAB paziņojums, ka jāskaita atpakaļ. Un nomaksāt to no valsts finansējuma daļas viņiem nav iespējams – tikai no ziedojumiem. Ja ziedojumu nav, tad viņiem vienkārši nav ko nomaksāt, bet, ja nesamaksās to, partiju var slēgt. Noliekot partiju šādā situācijā, mēs to bīdām uz pārkāpumu - sākas trešās personas, starpnieku meklēšana, nezināmas izcelsmes finansējums, varam pieļaut, ka tā ir kukuļu nauda. Tas ir strupceļš, kuru mums nākotnē būs jādomā, kā mainīt," skaidroja Straume.

Uz žurnālistes iebildi, ka partiju "melnās kases" pastāvēja jau ilgi pirms jaunā regulējuma, Straume uzsvēra: "Partijām "melno kasu" nav, aizmirstiet! Tas ir sen pagājis laiks. Tas, kas ir ar partijām saistītiem cilvēkiem, – ar savu ietekmi viņi nopelna kukuļus, bet viņi tos nemaksā partijai – lielākoties vienkārši iebāž kabatā. Tāda lieta kā partijas "melnā kase" vienkārši nav nepieciešama, jo partijām ir normāls finansējums no valsts un ir arī pietiekoši ziedojumi."

Savukārt, komentējot to, kāpēc skandāls par iespējamām nelikumībām partijas "Latvijas attīstībai" finansējumā pēc pusotru gadu ilgas pārbaudes beidzās ar četriem administratīvajiem sodiem un deviņām administratīvajām lietām, kas aizvien tiek izmeklētas, Straume norādīja: "Ja [Māris] Mičerevska kungs, [kurš apgalvoja, ka partijas vadītājs Juris Pūce devis biedriem skaidru naudu, ko ieskaitīt partijas kasē] par to nebūtu paziņojis publiski, pastāvētu iespējamība, ka KNAB darba rezultātā, Mičerevska kungam sadarbojoties ar KNAB, rezultātā būtu bijis arī kriminālprocess." Ja publicitāte nebūtu notikusi, KNAB notikušajam būtu varējuši iegūt pierādījumus.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Apzināti līdz pēdējam brīdim neteicu, ka atkārtoti pretendēšu uz KNAB priekšnieka amatu, bet biju pārsteigts, ka pieteicās tikai divi kandidāti. Biju gatavs tam, ka konkursā neuzvarēšu, jo būs kāds labāks kandidāts, saka Straume. 07:53

"Iļģuciema kvasa" iepakojums ar "Saskaņas" politiķa Andra Morozova bildi uz tā ir nonācis KNAB redzeslokā, taču pirmšķietami pārkāpums tur nav redzams, tomēr eksperti šo gadījumu vēl vērtēs, norāda KNAB vadītājs. 12:03