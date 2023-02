Labdarības organizācijas vadītājs: Atvērām noliktavu ukraiņu bēgļiem, bet 70% lūdzēju ir vietējie

Labdarības organizācija "Be The Light" Cēsīs izveidojusi noliktavu ar mērķi dalīt drēbes un pārtiku bēgļiem no Ukrainas, tomēr šobrīd ap 70% cilvēku, kas meklē tajā palīdzību, ir vietējie - tā raidījumā "Kāpēc" organizācijas vadītājs Gints Berneckis raksturoja pašreizējo situāciju ar palīdzēšanu trūkumcietējiem. "Situācija nav no patīkamākajām un tendence nav uz to labāko pusi," viņš pauda. Arī Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs Ingus Alliks atzina, ka "mums nav izdevies pēdējo 15 gadu laikā būtiski uzlabot situāciju," bet uzsvēra, ka turpmāk katru gadu tiks pārskatīti minimālie ienākumu sliekšņi, no kuriem trūkumcietēji var pretendēt uz dažādiem valsts un pašvaldību pabalstiem.