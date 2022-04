'Nevēlos atbildēt zem spiediena' – Stankevičs par to, vai baznīca turpinās pieņemt ziedojumus no Savicka

"Man ir jāpadomā par šo lietu. Es tā, kā saka, zem spiediena nevēlos kaut ko jums atbildēt šajā ziņā," tā raidījumā "Kāpēc" Romas katoļu baznīcas arhibīskaps Rīgas metropolīts Zbigņevs Stankevičs atbildēja uz jautājumu, vai baznīca turpinās pieņemt ziedojumus no uzņēmēja Jura Savicka. Kaut Savicka uzņēmējdarbība ir saistīta ar Krievijas dabasgāzes rūpalu, Stankevičs argumentēja, ka "tas jāliek visos kopējos procesos, ja tā, tad izslēgsim siltumu mājās, noliksim mašīnu garāžā un teiksim, ka nu jā, nu tad mēs esam tīri, balti un pūkaini".

Pirms dažām nedēļām Latvijas Radio raidījums "Atvērtie faili" vērsa uzmanību uz faktu, ka uzņēmējs un bijušais LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) virsnieks Savickis ar ziedojumiem atbalsta arī Latvijas katoļu baznīcu. Savicka bizness saistīts ar Krievijas gāzes eksportu, un Krievijas uzņēmums "Gazprom Export" bija arī Savicka vadītā hokeja kluba "Rīgas Dinamo" ģenerālsponsors. Šobrīd Eiropas Savienībā notiek aktīvas diskusijas par to, kā samazināt atkarību no Krievijas energoresursiem, daļēji arī tādēļ, ka to iepirkšana var palīdzēt finansēt Krievijas agresiju Ukrainā.

"Saprotiet, ja mēs šajā loģikā tā kā ieejam, tad katrs, kurš lieto apkuri – jo Rīgas Siltums izmanto Krievijas gāzi. Tālāk, tā degviela, ko mēs lejam iekšā mūsu mašīnās, arī ir ar Krievijas naftu. Respektīvi, ja mēs tā skatāmies, tad mēs ikviens esam līdzdalīgi tajā "asins naudā"," raidījumā teica Stankevičs.

Uz aizrādījumu, ka visus cilvēkus nevar pielīdzināt uzņēmējam, kurš tiešā veidā sadarbojas ar Krievijas valsts uzņēmumiem, Stankevičs atbildēja: "Var teikt tā, ka karš atvēra acis mums, vai ne?"

Viņš uzsvēra, ka sadarbojas ar Latvijā legālām, oficiāli atzītām struktūrām, un Savicka uzņēmumi sankcijām nav pakļauti. Uz pretjautājumu, vai šis gadījums nebūtu jāvērtē ne juridiski, bet morāli, Stankevičs, atzina, ka to tagad esot jāizvērtē, bet nebija gatavs paust konkrētu apņemšanos par baznīcas turpmāko rīcību, un piebilda, ka ne visa Savicka uzņēmējdarbība ir saistīta tieši ar dabasgāzi.

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.

