'Viņš izvēlējies kļūdainu un noziedzīgu ceļu' – arhibīskaps Stankevičs par Putinu

"Viņš ir mīkla – jo par viņu runā, ka viņš domā vienu, runā otru un dara trešo. Viņa dzīves lielākā traģēdija ir Padomju Savienības sabrukums. Tas nozīmē, ka viņš vēlas atjaunot Padomju Savienību un viņam ir šī impēriskā domāšana – viņš vēlas atjaunot impēriju un integrēt tajā vispirms baltkrievus un ukraiņus, par kuriem viņš saka, ka viņu kā tādu nav – tā ir viena krievu tauta. Viņam ir sava "idée fixe" [apsēstība], kurai viņš seko ļoti konsekventi, un sekas mēs redzam," tā Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu raidījumā "Kāpēc" raksturoja Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Jautāts, vai Putinu var saukt par noziedznieku vai grēcinieku, Stankevičs secināja, ka "viņš ir savu ambīciju un ideoloģijas, kurai viņš ir ļāvies, vergs." Lūgts precizēt, vai Stankevičs nevēlas viņu saukt par noziedznieku, arhibīskaps atzina: "Dodot komandu nogalināt, tāds secinājums pats uzprasās, ka tomēr arī šis vārds jālieto."

Stankevičs pauda, ka viņa kompetencē nav lietot tādus vārdus kā "slepkava", un atzina, ka Putins ir izvēlējies ļoti kļūdainu un noziedzīgu ceļu.

"Tas absolūti nenoņem vainu no Kremļa "augšām", jo tas bija viņu lēmums – pavēle apšaudīt ar raķetēm un nogalināt, bet vienlaikus, un par to ir daudz rakstīts un runāts, ka Putinam ir ļoti ilgi ļauts audzēt muskuļus. Tad, kad viņš sagrāba Krimu, tad tā reakcija kaut kāda bija, bet ne līdz galam," pauda arhibīskaps.

Stankevičs norādīja arī uz slēpto atbalstu Putinam Rietumvalstīs: "Tad, kad sākās Donbasā – specdienesti tur sāka darboties no Kremļa puses, tad arī tā reakcija bija diezgan pavārga. Lai arī bija uzlikts embargo ieroču piegādēm, tad izrādījās, ka pa kluso gan Vācija, gan Francija, šo valstu kompānijas, piegādāja nakts redzamības iekārtas, tēmēšanas iekārtas – pašas jaunākās tehnoloģijas, kuras šobrīd tiek izmantotas tankos, helikopteros un lidmašīnās, kuras bombardē un apšauda Ukrainu."

"Līdz to jāskatās, vai tur nav bijusi tuvredzība vai tas, ko es saucu par dancošanu ap "zelta teļu" – bizness ir bizness, nauda ir nauda, un, ja mums maksā, tad mēs varam tomēr pa kluso, ja tik var, apiet embargo un sankcijas, tad mēs tomēr tirgosim tos ieročus. Līdz ar to ir diezgan ilgi ļauts viņam audzēt muskuļus un netika bremzēts ar pilnu noteiktību no paša sākuma," secināja arhibīskaps.

