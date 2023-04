Tiesību eksperts: Putinu varētu tiesāt arī Latvijā, tikai kāda jēga?

Starptautiskā krimināltiesa (SKT) savas lietas neizskata bez apsūdzētā klātbūtnes, jo to paredz tiesas dibināšanas statūti. Līdz ar to, kamēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins nebūs fiziski nogādāts Hāgā un notiesāts, juridiski viņu par kara noziedznieku nevar dēvēt. Vai tas kādreiz notiks, nevar prognozēt, jo te saduras tiesas jurisdikcija ar valstu līderu imunitāti – pat ja Putins ierodas vizītē kādā valstī, kas pieder SKT, tās līderiem jāpieņem politisks lēmums, vai Krievijas prezidentu tiešām arestēt – to raidījumā "Komandcentrs" skaidroja starptautisko tiesību eksperts un Latvijas Universitātes pasniedzējs Māris Lejnieks. Viņš arī norādīja, ka tas neliedz jebkurai valstij pašai Putinu par kara pašiem noziegumiem notiesāt in absentia jeb neklātienē, tomēr realitātē jēga no šāda sprieduma būtu tikai tad, ja starptautiskā sabiedrība to ievērotu.