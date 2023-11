Vēsturnieks Ļenskis: palestīniešiem jau simts gadus neveicas ar līderiem

Ja pašu palestīniešu līderi negribētu uzturēt konfliktu ar Izraēlu, tad neviena valsts no malas viņiem to uzspiest nevarētu – tā raidījumā "Komandcentrs" prātoja vēsturnieks, muzeja "Ebreji Latvijā" direktors Iļja Ļenskis. Viņš minēja piemērus vēsturē, kur ilgtermiņa kompromiss starp Izraēlu un palestīniešiem bijis ļoti tuvu, bet, viņaprāt, tieši palestīniešu līderi to izgāzuši. Ļenskis arī atzīmēja, ka līdz 7. oktobra slaktiņam Izraēlā valdījusi pārliecība, ka ar "Hamās" iespējama līdzāspastāvēšana, bet tagad tas mainījies.