Kad daba piespiež izģērbties – Olte un Šelegovskis par mitoloģisko trilleri 'Upurga'

"Es ļoti pamanu, to kā 21. gadsimtā veidojas jauni kultūras uzslāņojumi, kas var tikt interpretēti arī kā žņaugi – mums jābūt ļoti korektiem, nevaram runāt, jokot kā gribam. Es ticu, ka dzīvā daba spēj reaģēt uz to, kas notiek cilvēku pasaulē un ieviest korekcijas. Tas ir arī šīs filmas sižeta pamatā. Ir cilvēki, viņi atbrauc ar savām pārākuma sajūtām, ekipējumu, siltajām drēbītēm, bet daba vienā brīdī viņus piespiež gan burtiski, gan metaforiski izģērbties," tā raidījumā "KultūrKlubs", jautāts par savas pirmās spēlfilmas – mitoloģiskā trillera "Upurga" – vēstījumu teica filmas režisors un scenārija autors Uģis Olte.

Filma "Upurga" vēsta par pedantisku piedzīvojumu gidu Andreju, kas mežonīgas pierobežas upes ielejā pazaudē savu māsu un viņas komandu - filmēšanas grupu, kas tur ieradusies filmēt veģetāro desiņu reklāmu. Piedzīvojums noiet greizi, kad filmēšanas grupa pēkšņi pazūd. Lai viņus glābtu, Andrejam nākas vienatnē doties dziļi noslēpumainā dabas pasaulē, kur sagaida cīņa gan ar ārējiem spēkiem, gan paša iekšējo trauksmi. Viņš nezina, ka šajā ielejā rudeņos uzplaukst dabas parādība, no kuras neprātīgā spēka nav pasargāti pat vietējie. Galveno lomu filmā atveido Igors Šelegovskis.

Jautāti, kā interpretēt filmas vēstījumu, viesi atzina, ka katrs skatītājs to dara pēc savas pieredzes un pasaules skatījuma, tomēr nenoliedza, ka viņiem pašiem ir savas versijas, par ko filma aicina skatītāju aizdomāties. "Mums bieži liekas, ka mūsu kultūrslānis ir ļoti biezs, bet īstenībā tas ir ļoti plāns un viegli nost notraušams. Apzināties dualitāti, kas ir gan cilvēkā, gan dabā – ka daba var būt gan ļoti skaista un augļus nesoša, gan arī postoša un iznīcinoša. Ne par vienu ne par otru nav jābrīnās," skaidroja Šelegovskis.

"Tas sasaucas ar galveno varoni, kurš ir apsēsts ar kontroli, kas raksturīga mūsdienu cilvēkiem – ka viņš nonāk vietā, kuru viņš nevar kontrolēt," papidlināja Šelegovskis.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

