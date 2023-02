Kolmane un Vaska-Botere par filmu 'Mātes piens' – 'KultūrKlubā' pulksten 16

Kopš 2. februāra kinoteātros skatāma filma "Mātes piens", kas veidota pēc rakstnieces Noras Ikstenas starptautiski atzītās tāda paša nosaukuma grāmatas motīviem. Vienas ģimenes trīs paaudžu sieviešu stāsts par dzīvi represīvajā Padomju režīmā – kādēļ tas uzrunājis tik plašu auditoriju ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, un kā izdevies to no grāmatas lapām pārcelt uz lielo ekrānu – par to Monika Cālīte raidījumā "KultūrKlubs" pulksten 16 runā ar filmas režisori Ināru Kolmani un aktrisi Elīnu Vasku-Boteri.

"Mātes piens" stāsta par jaunu un daudzsološu padomju laika ārsti Astru, kas konfliktē ar totalitāro padomju režīmu, zaudējot visu – karjeru, mīlestību pret dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam mātes pienu. Viņa ir spiesta pamest zinātni un doties uz lauku ambulanci, līdzi ņemot arī savu meitu Noru. Pieaugot, meita kļūst par viņas vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt mātei pārvarēt depresiju, kā arī pati mācās izdzīvot nomācošajā padomju režīmā.

"KultūrKlubs" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu piektdienās pulksten 16. Raidījumā Monika kopā ar Latvijas sabiedrībā iemīļotām kultūras personībām runā par interesanto un aktuālo kultūras, popkultūras un izklaides pasaulē.

