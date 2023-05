Vai kara spīdzinātam bērnam jāklausās Riekstkodis? – Osokina brīvības festivālā Ukrainai krievu klasiķi neskanēs

"Ja cilvēkam patika, kas notika Bučā, tad mēs negribam dzirdēt viņa skaistās dziesmas vai simfoniju," tā pianists Andrejs Osokins norādīja raidījumā "KultūrKlubs". Viņš uzsvēra, ka, aiz cieņas pret ukraiņu ciešanām, Osokina brīvības festivālā Ukrainai Krievijas komponistu skaņdarbi netiks izpildīti. Tikmēr etnomūziķe un ukraiņu biedrību konfederācijas "Viče" valdes locekle Viktorija Prituļaka aicināja kara laiku izmantot, lai izvērtētu, vai Krievijas klasiskā mūzika tiešām ir tik svarīga kā līdz šim šķitis. "Studējot mūzikas akadēmijā Ukrainā, es neko nezināju par Jurjānu, "Gaismas pili" vai "Melanholisko valsi". Kad atbraucu uz Latviju, man, dzirdot šos skaņdarbus uzmetās zosāda. Tikmēr Ukrainā skolā mēs mācījāmies Aļabjeva romances, un es joprojām nezinu, priekš kam tas bija vajadzīgs?" viņa norādīja.

Šajā nedēļas nogalē sāksies Osokina brīvības festivāls Ukrainai, kurā virkne Latvijas pazīstamāko kultūras darbinieku vāc līdzekļus Ukrainas atbalstam. Festivāla ieskaņas pasākumi notiks jau no 7. maija - būs lekcijas un sarunas ar dažādu jomu profesionāļiem, meistarklases un citi pasākumi. Savukārt no 20. maija līdz 11. jūnijam dažādās Rīgas vietās izskanēs astoņi koncerti, kuros būs gan pirmatskaņojumi vairākām īpaši festivālam radītām koncertprogrammām, gan koncerti, kas apvienos latviešu un ukraiņu klasiskās un populārās mūzikas mūziķus, grupas, aktierus un māksliniekus, radot telpu abu kultūru savstarpējai mijiedarbībai un bagātināšanai. Festivāla laikā gūtie ieņēmumi tiks ziedoti Ukrainas atbalstam.

Jautāts, kā vērtē strīdus ap Krievijas kultūras mantojumu, kuri kara dēļ daudz raisījušies publiskajā telpā, Osokins raidījumā atsaucās uz Ditas Lūriņas teikto – miera laikos pieminekļus negāž, bet mēs nedzīvojam miera laikā. "Pilnīgi var saprast ukraiņu sajūtas, dzirdot krievu komponista mūziku, pat ja viņš dzīvoja 19. gadsimtā. Tāpēc mūsu festivālā krievu autoru mūzikas nebūs. Tā ir viena lieta. Otra – Krievijas propaganda vienmēr grib izstāstīt, ka visā pasaulē krievu mūzika tiek cenzēta. Tie ir meli. Gan Vācijā, gan Anglijā, gan pie mums skan gan Čaikovskis, gan Rahmaņinovs. Trešais aspekts – tie mūsdienu mākslinieki, kuriem ir agresorvalsts pase – viņiem tikai loģiski būtu uzdot jautājumu – kā vērtējat savas valsts darbību Ukrainā? Vai nosodāt karu? Ja nē, tad ir pilnīgi loģiski, ka brīvas valstis negrib dzirdēt jūsu mūziku. Ja cilvēkam patika, kas notika Bučā, tad mēs negribam dzirdēt viņa skaistās dziesmas vai simfoniju," norādīja festivāla rīkotājs.

Prituļaka piekrita Osokinam, paužot, ka "ne mēs, latvieši vai ukraiņi, esam vainīgi, ka klasiskā krievu mūzika tagad asociējas ar slepkavu, izvarotāju un marodieru armiju". "Sarunājoties ar ukraiņu māmiņām, kas ir šeit bēgļu gaitās, uzklausot, ko ir piedzīvojuši bērni, kas ir spīdzināti pagrabos – kā jūs paskaidrotu šai mammai, ka skan "Riekstkodis", jo tā ir ļoti populāra klasiskā krievu mūzika, kaut kas augstāks?" viņa retoriski vaicāja.

Prituļaka arī aicināja izmantot iespēju pārskatīt pagātnē uzspiesto naratīvu, ka tieši krievu klasiskā mūzika esot vislabākā. "Jā, protams, ir daudzi slaveni komponisti, bet tas ir pārspīlēts. Cik daudz jums ir zināms, piemēram, par čehu vai ukraiņu klasisko mūziku? Jūs zinājāt, ka pirmā klasiskā bērnu opera parādījās tieši Ukrainā Mikola Lisenko komponējumā? Studējot mūzikas akadēmijā Ukrainā, es neko nezināju par Jurjānu, "Gaismas pili" vai "Melanholisko valsi". Kad atbraucu uz Latviju, man pilnībā uzmetās zosāda šos skaņdarbus dzirdot. Tikmēr Ukrainā skolā mēs joprojām mācījāmies Aļabjeva romances, par ko es joprojām nezinu, priekš kam mūsu programmā tas bija vajadzīgs? Man šķiet ir brīnišķīgs laiks, kuru varam izmantot, lai klausītos skaistu mūziku no mūsu kaimiņiem, kas nav agresori," viņa teica.



Festivāla ideja radusies pirms četriem gadiem, un tā nosaukums aizgūts no Rīgas Brīvības ielas – sākontējā doma bijusi atgriezt to cilvēkiem iespēju skatīties koncertus klātienē pēc Covid-19 mājsēdes, jo translācijas un ieraksti šādu sajūtu tomēr nedod. Osokins atzīmēja – ka daudziem skatītājiem tolaik tiešām bijušas asaras acīs. Aizvadīti divi Brīvības festivāli, līdz 2022. gadā sācies karš. "No sākuma domājām, ka vispār mūzikai šobrīd jāpaklusē, bet tad sapratām, ka cilvēkus vajag iedvesmot, mudināt palīdzēt Ukrainai," šo laiku atminējās Osokins. Tagad, jau ceturtajā festivālā, nosacījumi paliek tādi paši kā pirms gada – ukraiņu bēgļiem ieeja bez maksas, savukārt ukraiņu māksliniekiem iespēja uzstāties un veidot kaut ko jaunu un skaistu kopā ar Latvijas māksliniekiem. Visi ienākumi no biļetēm tiek ziedoti Ukrainas cilvēkiem un armijai. 00:53

Prituļaka atminējās, ka kara sākumā vairākus mēnešus nav varējusi nodziedāt nevienu skaņu, bet pēc tam, kad iesaistījos pasākumos, kuros sniegta praktiska palīdzība Ukrainai, spēks atgriezies. Visu pagājušo gadu viņa turpinājusi muzicēt ar ukraiņu meitenēm no grupas "Varakuta", ar ko iepazinusies tieši festivālā. Viņa atgādināja, ka kaut sabiedrība Latvijā karam jau sākusi pierast un pat aizmirst to, ukraiņiem tā joprojām nav pagātne. "Mēs vēl tikai sapņojam, lai tā būtu pagātne. Sapņojam par to, lai drīz kopā varam svinēt uzvaru," viņa teica. 05:12

Osokins uzsvēra, ka arvien paplašinās ar festivālu saistīto labdarības akciju klāsts. Ja pirmā no tām bijusi naudas vākšana siltām maltītēm Ukrainas aizstāvjiem frontē, un tajā savākti jau vairāk nekā 100 000 eiro, tad nākamajā akcijā, kur vākta nauda jau plašākām pārtikas paciņām, šobrīd jau savākti 35 000. Šī gada festivālā tiek iedzīvināta nu jau trešā labdarības programma. 08:29

Prituļaka uzstāsies gan ar "Varakut", gan mūziķi Ralfu Eilandu, izpildot gan latviešu, gan ukraiņu mūzikas programmu. Viņa uzsvēra, ka festivāls daudziem šobrīd trimdā dzīvojošiem ukraiņu māksliniekiem, kuriem nākas pelnīt naudu dažādās profesijās, dod iespēju atkal pievērsties radošajam darbam. 15:28

Visi mākslinieki festivālā piedalās bez atlīdzības, un Osokins atzina – uzrunājot viņus, vārdu "nē" nav nācies dzirdēt. Daudzi pat gatavi pakārtot savus privātos koncertus, lai varētu piedalīties festivālā. 19:23

Osokins uzsvēra, ka mūzikai ir fantastiska iedarbība uz emocijām, psihi un garu, tādēļ māksliniekiem ir milzu atbildība, iedvesmot cilvēkus šausmīgajā kara laikā, un dot viņiem enerģiju, atgādinot par ideāliem, par kuriem mēs tagad cīnāmies. Viņš atzīmēja, ka Rietumvalstīs, kā Francijā vai Vācijā dzīvojošie draugi Austrumeiropas mākslinieku aktivitātes redz kā piemēru, un privātās sarunās pat mēdz taisnoties, ka neesot nemaz tik neaktīvi, paši jau arī ziedojot Ukrainai. 26:50

Prituļaka atgādināja – "Kad lielgabali runā, mūzas nedrīkst klusēt!". Kā karavīriem frontē ir ieroči, tā kultūras cilvēkiem radošā darbībā ir savs ierocis. "Protams, ka frontē vajag ieročus un smago tehniku, bet paskatāmies Ukrainā, kā tur tagad dzied tautasdziesmas, folklora paceļas citā līmenī, tepat Latvijā cilvēki dzied ukraiņu dziesmas, jo tās tāpat kā karogs vairs nav tikai ukraiņu simbols, tās ir brīvības un gara spēka simbols," viņa teica. 30:15

