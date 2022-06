'Vajadzētu vairāk vētru un mazāk prātu' – 'Prāta vētras' puiši 'Kultūrklubā'

Karjeras sākumā "Prāta vētra" spēlējusi ar milzu degsmi un emocijām, bet gadiem ejot nostiprinājusies profesionalitāte un padarītā analizēšana. Tomēr, ja grupa turpinās muzicēt vēl pēc divdesmit gadiem, tad "vajadzētu vairāk to vētru un mazāk to prātu" – tā raidījumā "KultūrKlubs" izteicās grupas ģitārists Jānis Jubalts. Viņš un taustiņinstrumentālists Māris Mihelsons raidījumā atklāja, ka pandēmijas gados radušās šaubas par muzicēšanu, stāstīja, kādi piedzīvojumi gadījušies aizkulisēs iesildot "R.E.M." un "The Rolling Stones", kā arī sprieda, ar kurām no pasaules mūzikas pašreizējām zvaigznēm labprāt uzspēlētu kopā.

Visi selfiji jau izdalīti

“Mēs esam jau diezgan laiciņu darbojušies un visi tie, kuri gribēja selfijus, tos jau ir dabūjuši. Bet arī cilvēki ir ļoti pieklājīgi un nekad dzīvē nav bijusi tāda ārkārtīgi apgrūtinoša sajūta,” jautāts, vai būt Latvijas pazīstamākās grupas dalībniekam ir grūti, atzina Mihelsons. Viņš gan piebilda, ka Renāram Kauperam, kā grupas sejai tas varētu būt savādāk.

Jubalts piekrita, ka latvieši ir toleranti un ļauj mierīgi dzīvot. “Nebūvē pie saviem elkiem teltis, kurās dzīvo un gaida, kad viņi ies uz veikalu, lai nofotografētu,” viņš jokoja.

Rietumu fanošanas “kultūru” grupa gan izjutusi, ierakstot dziesmas slavenā studijā Lielbritānijā, kur regulāri apgrozās pasaules popmūzikas zvaigznes kā Madonna. “Tad gan tur bija tā, ka tuvējā kokā fani sakāpuši un bildē,” atminējās Mihelsons.

"The Rolling Stones" pielūdzējs skūpstīja roku

Savas karjeras laikā “Prāta vētra” piedalījusies vairāku pasaulē ārkārtīgi populāru grupu turnejās kā iesildītāji. Jubalts atzinās, ka tādējādi arī piepildījis ne tikai savu sapni paspiest Kīta Ričardsa roku, bet pastarpināti – arī kāda “stounu” megafana no Jelgavas. “Mēs bijām vienīgie, kas palika vēl beksteidžā. Tajā gadā Mets Deimons saņēma Oskaru, un viņu no aizskatuves izdzina, mēs palikām vieni. Mēs nofotografējamies, paspiedām roku. Bildi nemaz nedrīkstēja publicēt, kamēr nebeidzās visa tūre, bet tad, atbraucot mājās, es gāju Jelgavā pa ielu un satiku vienu savu paziņu, kuram “The Rolling stones” ir vienkārši dievi. Viņš paņem manu roku un noskūpsta. Es stāvu šokā, apstulbis, nezinu ko darīt, un viņš saka – tu tikai nepārproti, es caur tevīm, es nekad tik tuvu nebūšu saviem elkiem kā caur tavu rokasspiedienu,” atminējās Jubalts. Kopbilde ar “The Rolling Stones” joprojām stāvot “vienā no svarīgākajām vietām” viņa mājās. Vēlāk ar slavenā fotogrāfa Antona Korbina starpniecību Ričardss vēl atsūtījis Jubaltam savas ģitāras mediatorus.

Uzspēlēt ģitāru ar Edu Šīranu Pāvilostā

Mihelsons atzina, ka šajā karjeras fāzē “Prāta vētrai” daudz interesantāk šķistu, nevis iesildīt, bet uzspēlēt kopā ar kādu no pasaules mūzikas zvaigznēm. “Iesildīt, tas ir īstenībā ļoti sarežģīti – būt pirms kaut kā ļoti liela, tā ir atbildība un tu nekad nezini, kā tev ies. Tas ir diezgan nervus kutinošs pasākums. Kaut ko kopā ierakstīt un uzspēlēt – to gan gribētos,” viņš skaidroja.

Jubalts piebilda, ka labprāt uzspēlētu kopā ar kādu no jaunajām popmūzikas zvaigznēm, kā dziedātāju Billiju Eilišu. “Es gribētu ar Edu Šīranu kādu vakaru vienkārši pie ugunskura Pāvilostā uzspēlēt. Pat ne uz skatuves. Man tā patīk, kā viņš to dara... Viņā tas ģēnijs dzīvo iekšā. Ar viņu varētu uzspēlēt – vienkārši akustisko ģitāru pie ugunskura,” teica Jubalts.

