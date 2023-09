'Ar kuru galu domā 'Vienotība'?' un 'Smiltēnam 9 no 10' – opozīcija par Saeimas priekšsēdētāja maiņu

Saeimas opozīcijas frakciju līderi raidījumā "Spried ar Delfi" vienojās slavas dziesmā Edvardam Smiltēnam (AS), kurš, viņuprāt, bijis viens no labākajiem Saeimas priekšsēdētājiem līdz šim. Par Gunāru Kūtri (ZZS), kurš Smiltēnu šajā amatā jau drīz varētu nomainīt, gan viedokļi bija dažādi no "Ar kuru galu domā "Vienotība"?" līdz "liela varbūtība, ka atbalstīsim".