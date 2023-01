'Latvijā gāzes cenas neizšķiras' – Kalvītis neprognozē strauju dabasgāzes cenas kāpumu

Ņemot vērā, ka tuvojas pavasaris, ka valdības Eiropā iepirka lielas gāzes rezerves, ka krātuves joprojām ir šim mēnesim netipiski pilnas, skaidrs, ka nevajadzētu notikt tā, ka pēkšņi cena atkal atgriežas, sasniedzot pārsimts eiro par megavatstundu vai kaut ko līdzīgu, raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja AS "Latvijas gāze" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Viņš prognozēja, ka cena būs ap 70 eiro, robežās no 60 līdz 80 eiro par megavatstundu, atkarībā no gaisa temperatūras Eiropā.







.