Mediķe: Veselības aprūpe turas uz rezidentiem un Hipokrāta zvēresta

"Medicīnā regulāri netiek samaksāts tieši personālam, cilvēkresursiem, jo visi balstās uz Hipokrāta zvērestu, ka dakteris vienmēr ies un glābs, un viņš neskaitīs ne naudu, ne laiku. Iekārtai vajag naudu, bet cilvēkam mēs varam arī kaut ko nesamaksāt," par finansējuma izlietošanas prioritātēm valsts veselības aprūpes sistēmā piektdien Delfi TV raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā izteicās Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Aija Geriņa-Bērziņa. Trīs vadošu, augsti kvalificētu speciālistu aiziešana no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes (RAKUS) Onkoloģijas centra ir trauksmes signāls, ka jāsāk domāt par mediķu atalgojumu, citādi tuvojamies situācijai, kad slimnīcās vairs nebūs speciālistu, kas ārstē pacientus.

“Es domāju, ka tas ir pilnīgi loģisks iznākums visai šai situācijai. Protams, ir ļoti daudzas lietas risināmas gan medicīnā, gan onkoloģijā, un šis jautājums ir viens no tiem, kas jārisina paralēli, un mēs to redzam tagad. Mēs to nevaram atstāt uz “kaut kad pēc tam”, jo mūs drīz nebūs, kas ārstē,” uzsvēra Geriņa-Bērziņa.